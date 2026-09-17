Saadet Partisi lideri Arıkan’dan motorin zammına tepki: Türkiye 100 yılı

Türkiye'de artık tarihi bir eşik daha aşıldı ve akaryakıt fiyatı 100 lirayı son 4 liralık zam ile aşmış oldu. Saadet Partisi lideri Arıkan, iktidarın “Türkiye Yüzyılı” söylemine gönderme yaparak “Türkiye 100 yılı dediklerinde anlamalıydık” ifadelerini kullandı.

Motorinin litre fiyatına 4 lira 68 kuruş zam geldi. Son üç günde toplam 11 lira 37 kuruş zamlanan motorinin litre fiyatı İstanbul’da 100 lirayı aşarak bazı istasyonlarda 102 lira 2 kuruşa kadar yükseldi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, motorine yapılacak zam sonrası litre fiyatının 100 lirayı aşacak olmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Arıkan, motorin fiyatının 100 lirayı gösterdiği bir akaryakıt istasyonu görselini paylaşarak, “Türkiye 100 yılı dediklerinde anlamalıydık” ifadelerini kullandı.

Arıkan’ın paylaşımında, iktidarın “Türkiye Yüzyılı” söylemine gönderme yapılarak motorin fiyatlarının 100 lira seviyesine yükselmesi eleştirildi.