Polis baskını düzenlenen CHP Genel Merkezi'nde tarihi kare

CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesi sürerken, partinin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi dikkatlerden kaçmadı. CHP'li Murat Emir, tarihi kareyi "CHP Atatürk'ün, kuruluşun ve kurtuluşun partisidir" ifadeleriyle paylaştı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı vermesinin ardından eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'in boşaltılması için Ankara Valiliği'ne yazı gönderdi.

Yazının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Genel Merkez'i terk etmeme kararı alan Genel Başkan Özgür Özel ve partilileri abluka altına aldı.

Yaşanan direnişin ardından polis ekipleri Genel Merkez önüne kurulan barikatları kırarak içeriye girdi.

"CHP ATATÜRK'ÜN KURULUŞUN VE KURTULUŞUN PARTİSİDİR!"

Polisin biber gazlı müdahalesi nedeniyle çok sayıda vatandaş zor anlar yaşarken, Genel Merkez önü tarihi bir kareye sahne oldu.

CHP Genel Merkezi (24 Mayıs 2026)

Polis ekiplerinin Genel Merkez içinde olduğu esnada bina önüne Cumhuriyet'in ve CHP'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi dikkatlerden kaçmadı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, o tarihi kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak "CHP Atatürk'ün, kuruluşun ve kurtuluşun partisidir!" notunu düştü.

