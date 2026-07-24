PKK’nın 200 kişilik yönetici kadrosu Süleymaniye’ye gönderilecek

İmralı Süreci kapsamında hazırlanacak ilk düzenleme, silahlı eyleme katılmayan PKK üyelerini kapsayacak. Örgütün üst düzey yöneticilerinin ise Türkiye’ye dönüşüne izin verilmeyecek.

PKK’nın silah bırakmasının ardından yürütülen İmralı Süreci’nde, örgütün yaklaşık 200 kişiden oluşan üst düzey yönetici kadrosunun Kuzey Irak’taki Süleymaniye bölgesine yerleştirilmesi planlanıyor. Bu isimlerin Türkiye’ye girişine izin verilmeyecek.

AVRUPA FORMÜLÜNDEN VAZGEÇİLDİ

Türkiye gazetesinin haberine göre, daha önce gündeme gelen Avrupa veya üçüncü ülkelere gönderilme formülünden vazgeçildi. Yöneticilerin, Kürdistan Yurtseverler Birliği Başkanı Bafel Talabani’nin kontrolündeki Süleymaniye’de kalması seçeneği öne çıktı.

Nefes yazarı Nuray Babacan’ın aktardığına göre ise bu karar, Suriye ve Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen bir dizi görüşmenin ardından alındı. Söz konusu kadronun yabancı istihbarat örgütleri tarafından kullanılabileceği değerlendirildi. Bu nedenle Türkiye’nin takip ve kontrol olanaklarının daha güçlü olduğu Süleymaniye tercih edildi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın son dönemde Kuzey Irak’ta gerçekleştirdiği temaslarda da bu konunun ele alındığı öne sürüldü.

YÖNETİCİLER ÇERÇEVE YASAYA ALINMAYACAK

İmralı Süreci kapsamında hazırlanacak çerçeve yasanın önümüzdeki hafta Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor. Düzenleme, daha sonra çıkarılacak yasaların temelini oluşturacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un siyasi partilere yaptığı ziyaretlerde, örgütün üst düzey yöneticilerine yönelik bir düzenlemenin çerçeve yasada yer almayacağını söylediği belirtildi.

İlk aşamada herhangi bir silahlı eyleme katılmamış, ayrıca suç işlememiş PKK üyeleri ile cezaevinde bulunan bazı hükümlülere yönelik düzenleme yapılması planlanıyor.

Bombalı saldırılara katılan, asker veya polislerin ölümüne neden olan ya da başka ağır suçlar işleyen örgüt üyelerine ise ilk aşamada herhangi bir kolaylık sağlanmayacak. Bu kişilerin durumu, işledikleri suçların niteliğine göre ayrı ayrı değerlendirilecek.

Silahlı eylemlere katılmış örgüt üyeleri için infaz düzenlemelerinin daha sonraki aşamalarda ele alınabileceği ifade ediliyor.

AVRUPA'DAKİ PKK'LILAR DA KAPSAMDA

İlk düzenlemenin Avrupa’daki bazı PKK yöneticilerini de kapsayabileceği belirtiliyor. Özellikle örgütün finans ve lobi faaliyetlerini yürüten isimler arasında suç kaydı bulunmayanların Türkiye’ye dönüşüne izin verilmesi gündemde.

Haklarında yalnızca örgüt üyeliği suçlaması bulunan kişilerin ceza almadan Türkiye’ye gelebilmelerinin önü açılabilecek. Ancak başka suçlara karışanlar bu düzenlemeden yararlanamayacak.

SİLAH BIRAKMAYI KİM, NASIL İZLEYECEK?

Silah bırakma sürecinin nasıl takip edileceği konusunda da farklı görüşler bulunuyor. İzleme kurulunun siyasetçilerden oluşmasını ve çalışmaların TBMM gözetiminde yürütülmesi görüşleri de var.

AKP yönetimi ise takibin siyasi değil, teknik bir süreç olduğunu savunuyor. Parti yönetimi, çalışmanın başta MİT olmak üzere devletin ilgili kurumları tarafından yürütülmesini istiyor. Siyasetçilerin yalnızca gözlemci olarak yer alabileceği değerlendiriliyor.

Kurulacak mekanizma; Türkiye’ye gelen örgüt üyelerinin sayısını, teslim edilen silahları ve örgütün tasfiye sürecindeki gelişmeleri kayıt altına alacak. Bu bilgilerin belirli aralıklarla TBMM’ye sunulması planlanıyor.

Türkiye’ye dönen örgüt üyelerinin toplumsal uyumu için ilgili bakanlıkların temsilcilerinden oluşan ayrı bir komisyon kurulması da gündemde.

KAPSAMLI DÜZENLEMELER SONRA...

DEM Parti’nin çerçeve yasaya ilişkin taleplerinin önemli bölümünün ilk düzenlemeye alınmadığı belirtiliyor. Öcalan ile yapılan son görüşmelerin ardından da taslağın temel çerçevesinde değişiklik yapılmadığı ifade ediliyor.

PKK’nın silah bırakması ve örgütsel yapısını tasfiye etmesi konusunda beklenen sonuç alınırsa, yeni yasama döneminde daha kapsamlı adımlar gündeme gelebilecek. Şartlı salıverme dâhil yeni düzenlemelerin, MİT’in hazırlayacağı raporların ardından değerlendirileceği aktarılıyor.

AKP KULİSLERİNDE KONUŞULANLAR

Babacan, iktidarın süreci yavaş ilerletmesini isteksizlikten çok bir pazarlık yöntemi olarak değerlendirenlerin bulunduğunu belirterek, AKP içindeki kulis yorumlarını şöyle aktardı:

"Sonuçta, iktidarın süreçle ilgili yaşadığı ağırdan almayı, isteksizlikten çok pazarlık olarak değerlendirenler var. Parti içindeki yorumlar muhtelif;

1- Geçmişteki başarısız deneyimler nedeniyle korku ve güvensizlik yaşanıyor olabilir. DEM’lilerin sürekli MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi aracı olarak devreye sokmasından da hoşlanılmıyor.

2- Uluslararası konjonktürün kendilerine en çok hizmet ettiği, PKK’nın etkisiz hale gelip, yabancı güçler tarafından kullanılmaktan vazgeçildiği bir dönemde onların taleplerini yerine getirmeyi yanlış bulanlar var. Özellikle Orta Anadolu ve Karadeniz illerinin milletvekillerinin tepkileri çok açık.

3- “Kamuoyuna ‘güçlü taraf biziz. Merak etmeyin direksiyon bizim elimizde. Biz ne istersek o olur’ mesajı verilmeye çalışılıyor. Pazarlıklarla AKP’nin istediği kadar geri adım atılıyor hissi yaratılıyor olabilir. Bu bir strateji” yorumu yapanlar var.

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin açılım sürecinin başında elini yüksek tutup, açıkladığı birçok başlıktan geri adım atmasının, bu tavır sayesinde sağlandığı öne sürülüyor.

Bu konu sürekli yeni tartışmalara gebe kalmaya devam edecek…"