PKK'dan süreç yasası için açık talep! "Yönetim kadrosunu da dahil edin" dediler

PKK, İmralı Süreci kapsamında gündeme gelen “Çerçeve Yasa”ya örgütün yönetici kadrosunun da dahil edilmesini istedi. Açıklamada, terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan’ın fiziki özgürlüğünü kapsamayan ve yönetim kadrosunu dışarıda bırakan bir düzenlemenin çözüm sağlamayacağı iddia edildi.

Süreçte kritik bir haftaya girilirken DEM Parti İmralı Heyeti’nin 23 Temmuz Perşembe günü terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesi bekleniyor.

PKK, görüşme öncesinde yayımladığı yazılı açıklamada, hazırlanması planlanan “Çerçeve Yasa”ya ilişkin taleplerini sıraladı.

ÖCALAN İÇİN TALEP

Açıklamada, AKP’ye yakın bazı isimlerin Öcalan ve örgütün yönetici kadrosunun düzenlemenin dışında bırakılabileceği yönünde değerlendirmeler yaptığı belirtildi.

PKK’nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"DEM Parti ile AKP görüşmesinden sonra yine çerçeve yasa konusunda kabul edilmeyecek bazı değerlendirmeler yapıldı. AKP’ye yakın olan bazıları bu çerçeve yasada önderlikle ile ilgili bir maddenin olmayacağı, yönetici kadroların da bu yasa dışında tutulacağı yönlü ifadelerde bulundular. Önderliğin fiziki özgürlüğünü içermeyen bir yasa hiçbir sorunu çözmeyen yasa olur. Açıkça sürecin sabote edilmesi anlamına gelir. Bu açıdan önderliğin özgür koşullara kavuşmasının bir yasayla sağlanması gerekir. Ancak bir çerçeve yasa bunu sağlatırsa tartışılan konularda gelişme yaratabilir."

YÖNETİMİN DE YASAYA KATILMASI İSTENDİ

Açıklamada, Öcalan’ın sürecin temel aktörü olarak kabul edilmesi gerektiği savunuldu. Örgütün yönetici kadrosunun da demokratik siyasete katılabileceği bir düzenleme yapılması istendi.

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Eğer 50 yıldır süren çatışmalı durum hukuki ve siyasi zemine çekilerek çözülecekse PKK yönetim kadrosunu özgürce demokratik siyasetin yapılacağı siyasi ortamdan uzak tutmak bir çözüm ortaya çıkarmaz. Bu açıdan önderliğinden savaşçısına kadar örgütlenme ve düşünce özgürlüğünün tam olduğu demokratik siyasete katılımını sağlayacak bir yasanın çıkarılması, çözmek istenilen sorunun doğası gereğidir. Kuşkusuz sorunların çözümsüz kalmaması için adımların zamanında atılması gerekir. Ancak bütünlüklü olmayan, çözüm konusunda boşluklar bırakan bir yasa istenmeyen sonuçlar doğurur. Bu açıdan önderlik ile tartışılarak varılacak mutabakatın boşluk bırakmayan bir yasa ortaya çıkarması gerekir. Çünkü bu yasa yalnızca özgürlük hareketimizi değil, tüm Kürt halkını ve Türkiye’nin demokrasi güçlerini de ilgilendirmektedir. Her yasa gerekli desteği alırsa başarılı olur."

"SÜREÇ SİLAH BIRAKMAYA İNDİRGENEMEZ"

PKK, hazırlanacak yasanın yalnızca silah bırakma süreciyle sınırlı tutulmaması gerektiğini de savundu. Açıklamada, Kürt sorununun çözümü için demokratikleşmenin esas alınması gerektiği ileri sürüldü.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Sorunu sadece silahların bırakılmasına indirgeyen bir anlayışın bu süreci başarıya götürmesi beklenemez. Çatışma sürecinin tümden sonlanması ve Kürt sorununun çözümü de esas olarak bir demokratikleşme konusudur. Eğer çatışma, şiddet ve savaşta ısrar edilmeyecekse sorunların tek çözüm yolu demokratikleşmedir. Demokratikleşmeyi öncelemeyen her politika çatışma ve savaşta ısrar etmektir. Bu nedenle önderliğin onlarca yıl süren çatışmalı süreci sonlandırmak için barış ve demokratik toplum çözümünde ısrar edilmektedir" (ANKA)