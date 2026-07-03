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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Türkiye'ye geliyor

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yarın (4 Temmuz) Türkiye'ye geliyor.

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Türkiye'ye geliyor
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın ( 4 Temmuz) Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Pakistan Başbakanı'nın ziyaretine ilişkin takvimi ve masadaki başlıkları ortaya koydu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Türkiye'ye geliyor - Resim : 1

Duran, açıklamasında konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 4 Temmuz 2026 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, Türkiye ile Pakistan arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere, ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ziyaret kapsamında ayrıca bir İş Forumu düzenlenmesi de öngörülmektedir."

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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