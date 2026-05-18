Özkan Yalım'dan 3'üncü etkin pişmanlık beyanı: Yalanlandıkça savcılığın yolunu tutuyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesine yönelik yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan ve CHP'den ihraç edildikten sonra görevden uzaklaştırılan Özkan Yalım, üçüncü kez etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi.

AKIN GÜRLEK DUYURMUŞTU

Özkan Yalım, tutuklandıktan sonra etkin pişmanlık kapsamında ifade vermek için savcılığa başvurmuştu. Yalım'ın bu kapsamda savcılığa başvurduğunu ve "itirafçı" olduğunu ise Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı bir televizyon programının canlı yayınında duyurmuştu.

İDDİALARI YALANLANDIKÇA SAVCIYA KOŞUYOR

Yalım, etkin pişmanlık ifadesinde öne sürdüğü iddiaların yalanlanması üzerine savcılığa başvurarak ek ifade vermişti.

Dile getirdiği iddiaları anında yalanlanan Yalım bu kez de üçüncü defa ek ifade vermek için savcılığın yolunu tuttu.

Özkan Yalım'ın bu kadar sık ve çok defa etkin pişmanlık ifadesi vermesi, beyanlarının doğruluğunu sorgulattı.

Verdiği ek ifadede, bundan önceki ifadelerini aynen tekrar ettiğini belirten Özkan Yalım, kurultay süreciyle ilgili samimi ikrarda bulunduğunu ve tüm bildiklerini 'somut' delilleriyle anlattığını savundu.

KURULTAY SÜRECİYLE İLGİLİ NE ANLATTI?

Yalım, kurultay döneminde CHP İzmir İl Başkanı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının, Özgür Özel'in desteklenmesi yönündeki çalışmalarına zorluk çıkardıklarını iddia ederek, "Delegelerle görüşmemize dahi izin vermediler, delegelerle görüşme yapmamıza engel olmaya çalıştılar. Bunun üzerine Özgür Özel İzmir bölgesindeki delegelerle kendisinin ilgileneceğini söyledi ve o bölgedeki delegelerle kendisi ilgilendi." dedi.

Kendisinin, önceki ifadesinde de belirttiği gibi Gaizantep ile Kahramanmaraş delegeleriyle ilgilendiğini söyleyen Özkan Yalım, kurultay süreciyle ilgili bildiklerinin bunlardan ibaret olduğunu ifade etti.

"İFADEMDE O İSMİ SÖYLEMEDİM"

Önceki ifadelerinde söylediklerinin arkasında olduğunu söyleyen Yalım, savcılık tarafından gerekli araştırmaların yapılması durumunda söylediklerinin gerçek olduğunun ortaya çıkacağını iddia ederek, "Etkin pişmanlık kapsamında vermiş olduğum ifadeler sonrasında basında benimle alakalı doğru olmayan bir çok haber yapıldı. Bugün tekrar ifade vermek isteme sebebim aslında benimle alakalı haberlerin doğru olmayan kısımlarını bizzat anlatmaktır." diyerek, şunları söyledi:

"Ben vermiş olduğum ifademde Gizem Özcan ismini herhangi bir şekilde söylemedim. Basında neden haberlerin bu şekilde yapıldığına dair bir bilgim yoktur. İfademin ilgili kısmında 'Gamze Pamuk Ateşli ve komisyonda yer alan esmer tenli ve siyah saçlı bir kadın' ifadesini kullandım. Bu kişinin kim olduğunu tam olarak hatırlamadığım için bu şekilde bir ifade verdim."

GAMZE PAMUK SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Eski CHP PM üyesi Avukat Gamze Pamuk ise Özkan Yalım'ın önceki ifadelerinde de dillendirdiği bu sözler üzerine sert bir açıklamada bulunmuştu.

Pamuk, "Bir savcının görevi; soruşturmayla hiçbir ilgisi olmayan ahlaksız iftiraları resmi tutanağa geçirmek ve ardından bunların word sayfası haline dönüştürülüp servis edilmesine zemin hazırlamak olamaz. Bu yapılan şey hukuk değil; yargı makamı kullanılarak siyasi infaz üretme çabasıdır." ifadelerini kullanmış ve "Siz Türkiye Cumhuriyeti’nin savcıları mısınız, yoksa siyasetin memurları mısınız?" diye sorarak, şunları kaydetmişti:

"Soruşturmayla ilgisi olmayan iftiraların tutanağa geçirilmesi ayrı rezalettir, bunların manipüle edilmeye hazır şekilde medyaya servis edilmesi ayrı rezalettir. Ben siyaseti yakından takip eden bir hukukçuyum. Kimse bana bunun “yanlışlık” olduğunu anlatmasın. Siz Türkiye Cumhuriyeti’nin savcıları mısınız, yoksa siyasetin memurları mısınız? Biz kadınların adını kirleterek bizi siyasetten tasfiye edeceğinizi sanıyorsanız, çok yanılıyorsunuz. Boyun eğmiyorum. Susmuyorum. İtiraz ediyorum. İlgili savcı hakkında soruşturma başlatılması için avukatlarım aracılığıyla HSK’ya şikayette bulunuyorum."

ÖZGÜR ÖZEL'İN KARA KUTUSU DEĞİLİM"

İfadesinin devamında, kendisi hakkında 'basın açıklaması yapacak ve şikayetçi olacak' şeklindeki iddiaların doğru olmadığını söyleyen Özkan Yalım, "Özgür Özel ile tanışıklığım yaklaşık 10 yıl öncesine dayanmaktadır. Ben Özgür Özel'in kara kutusu değilim. Özgür Özel'in en yakınındaki kişiler çocukluk arkadaşı olan Demirhan Gözaçan, Ankara'da çiçekçinin üzerindeki 2+1 misafirhanede sürekli birlikte kaldığı Adana milletvekili Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır ve Umut Akdoğan isimli kişilerdir. Basında yer alan benim Özgür Özel'in çok yakını olduğum yönündeki haberler asılsızdır." dedi.

DELEGE İDDİASI

Özkan Yalım, daha önceki ifadesinde anlattığı, "Kahramanmaraş veya Gaziantep delegelerinden bir kadın delege, uzun süredir parti üyesi olduğunu, 2 çocuğunun İstanbul'da bulunan belediyelerden birinde işe alınması şartıyla Özgür Özel'i destekleyeceğini söyledi" şeklindeki beyanını tekrar ederek, bununla ilgili olarak telefonunun incelenmesini istedi. Yalım, bu kişinin telefonunda "isim soy isim, 38. kurultay, ilin adı" şeklinde kayıtlı olduğunu söyledi.

Yalım, bu olayın ise kurultaydan 2 hafta önce yaşandığını öne sürdü.

"ÖZEL ARAÇ TAHSİSİ" İDDİASI

Yalım, daha önceki itirafçı beyanlarında da dile getirdiği ve CHP Lideri Özgür Özel'in, "Aracın faturasını da aksesuarlarının parasını da biz ödemişiz." diyerek yalanladığı "VIP araç tahsisi" iddiasını tekrar dile getirdi.

Yalım, bugün verdiği ek ifadesinde de söz konusu Mercedes v300 model aracın içerisinde daha önce bulunduğunu söyleyerek, aracın iç özelliklerini anlatıp, "Aracın içerisinin tamamı sökülerek her şey yeniden ve sıfırdan yapılmıştır. Bunlar çok lüks ve özel iç tasarımlar olduğu için fiyatının bu kadar yüksek olması normaldir. Ancak araç içerisinde bulunan şuan hatırlamadığım başka VIP dönüşüm işlemleri de olabilir." dedi.

ÖZEL ARAÇ İDDİASINA ÖZGÜR ÖZEL YANIT VERMİŞTİ

Özgür Özel, bu iddiaya daha önce yaptığı açıklamada, aracın faturasının da diğer harcamaların da parti tarafından ödendiğini belirterek, "'Aman ağabey, aracı en güzel burası yapıyor; ben yaptırayım aracı size, burası güzel' denilerek süreç yürütüldü. Özkan Yalım’ın 300 tane Mercedes TIR’ı var ve Mercedes’te özel indirimi bulunuyor. Partiye araba alınırken bu sayede indirim yapılmasına vesile olmuş; böylece partinin ve devletin ödediği para korunmuştur." sözleriyle yanıt vermişti.

1 MİLYON TL İDDİASI

Özkan Yalım, tutuklanan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın, ifadesinde söylediği hususların gerçeği yansıtmadığını savunarak, "Kendisi Özgür Özel'le yakın ilişkisinden dolayı onu koruma maksadıyla böyle bir ifade vermiştir." dedi.

Yalım, "Ben daha önceki ifademde bu konuyu detaylı olarak anlattım. Spor çanta içerisinde Özgür Özel'in talimatıyla kendisine teslim edilmek üzere Demirhan Gözaçan'a 1 Milyon TL parayı teslim ettim ve Demirhan da bu parayı Özgür Özel'in aracına koydu. Benim şimdiye kadar etkin pişmanlık kapsamında vermiş olduğum ifadelerimdeki hususların tamamı kelimesi kelimesine doğrudur, tüm söylediklerimin arkasındayım. Savcılık tarafından anlatmış olduğum her olaya ilişkin gerekli araştırmalar yapıldığı taktirde söylediklerimin tamamının doğruluğu ispatlanacaktır. Tüm bildiklerimi eksiksiz ve samimi bir şekilde anlattım." ifadelerini kullandı.