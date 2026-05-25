Özgür Özel'in Meclis'teki makamında ilk ziyaret

CHP'de Özgür Özel yönetimi için verilen butlan kararının ardından dün partinin genel merkez binası plastik mermi ve biber gazları ile boşaltıldı. Kılıçdaroğlu'nun iki kere yaptığı başvurunun ardından gelen polis müdahalesinin ardından bina Kılıçdaroğlu yönetimine teslim edildi.

"YENİ GENEL MERKEZ TBMM"

Polisin binayı boşaltmasının ardından açıklama yapan Özel, geri geleceklerini ifade etti. Partinin fiilen kapatıldığını belirten Özel, yeni genel merkezin TBMM olduğunu ve çalışmalarını burada yürüteceğini söyledi.

İLK ZİYARETÇİSİ BAKIRHAN

Özel'in yeni makamındaki ilk ziyaretçisi DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan olacak. Bakırhan bugün saat 13.30'da Özgür Özel'i Meclis'teki makam odasında ziyaret edecek. Özel, bayramlaşma programına devam edeceğini söyledi.