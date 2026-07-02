Özgür Özel'in Kastamonu programı belli oldu: 1 günde 6 adres

CHP Lideri Özgür Özel'in 3 Temmuz Cuma günü gerçekleştireceği Kastamonu programı belli oldu. Gün boyunca altı ayrı noktada temaslarda bulunacak olan Özel, orman köylüleriyle buluşacak, esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek ve yurttaşlarla bir araya gelecek.

Programa göre Özel'in ilk durağı saat 11.00'de Çatören Orman Deposu olacak. Burada orman köylüleriyle bir araya gelecek olan CHP lideri, ardından saat 12.20'de Nasrullah Çay Evi'ni ziyaret edecek.

Özel, saat 12.56'da Nasrullah Kadı Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra saat 14.20'de Banka Sokak, Belediye Caddesi, Şeker Lokali arkası ve Plevne İşyeri güzergahında esnaf ziyareti ve yürüyüş gerçekleştirecek.

CHP lideri saat 15.00'te Eski Sanayi Sitesi'nde esnafla buluşacak, programını ise saat 16.00'da Esentepe Mahallesi Uzun Selvi Sokak'ta gerçekleştireceği hane ziyaretiyle tamamlayacak.

CUMARTESİ GÜNÜ ZONGULDAK'TA OLACAK

Öte yandan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özgür Özel'in 4 Temmuz Cumartesi günü Zonguldak'ta olacağını duyurdu.

Yavuzyılmaz paylaşımında, "Emeğin Başkenti Zonguldak, seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i 4 Temmuz Cumartesi ağırlıyoruz. Demokrasiye, adalete, güçlü ve erdemli dayanışmamıza omuz vermek için bu tarihi buluşmaya tüm halkımızı davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.