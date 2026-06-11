Özgür Özel'e Halk TV yayını sonrası gençlerden coşkulu uğurlama
Halk TV canlı yayınından ayrılan CHP lideri Özgür Özel'i gençler coşkuyla uğurladı. Ahmet Kaya’nın “Yorgun Demokrat” şarkısını söyleyen grup, Özel için “Sen neredeysen biz oradayız” yazılı bir pankart açtı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, Halk TV canlı yayınından ayrılırken bir grup gencin sevgi seliyle karşılaştı. Gençlerin pankartlı ve şarkılı uğurlaması renkli anlara sahne oldu.
GENÇLERDEN ÖZGÜR ÖZEL'E SÜRPRİZ UĞURLAMA
Halk TV canlı yayınına katılan CHP lideri Özgür Özel, program bitiminde stüdyodan ayrılırken kapıda kendisini bekleyen gençlerle karşılaştı. Özgür Özel'i görmek için toplanan kalabalık grup, CHP liderine sevgi gösterilerinde bulunarak coşkulu bir uğurlama gerçekleştirdi.
"YORGUN DEMOKRAT" ŞARKISI VE PANKARTLI DESTEK
Uğurlama sırasında gençler, hep bir ağızdan Ahmet Kaya’nın hafızalara kazınan “Yorgun Demokrat” isimli şarkısını seslendirdi.
Grubun, üzerinde “Sen neredeysen biz oradayız” yazılı bir pankart taşıması da dikkat çekti. Özgür Özel, gençlerin bu coşkulu desteğine el sallayarak ve teşekkür ederek karşılık verdi.