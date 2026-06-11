Özgür Özel'e Halk TV yayını sonrası gençlerden coşkulu uğurlama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, Halk TV canlı yayınından ayrılırken bir grup gencin sevgi seliyle karşılaştı. Gençlerin pankartlı ve şarkılı uğurlaması renkli anlara sahne oldu.

GENÇLERDEN ÖZGÜR ÖZEL'E SÜRPRİZ UĞURLAMA

Halk TV canlı yayınına katılan CHP lideri Özgür Özel, program bitiminde stüdyodan ayrılırken kapıda kendisini bekleyen gençlerle karşılaştı. Özgür Özel'i görmek için toplanan kalabalık grup, CHP liderine sevgi gösterilerinde bulunarak coşkulu bir uğurlama gerçekleştirdi.

"YORGUN DEMOKRAT" ŞARKISI VE PANKARTLI DESTEK

Uğurlama sırasında gençler, hep bir ağızdan Ahmet Kaya’nın hafızalara kazınan “Yorgun Demokrat” isimli şarkısını seslendirdi.

Grubun, üzerinde “Sen neredeysen biz oradayız” yazılı bir pankart taşıması da dikkat çekti. Özgür Özel, gençlerin bu coşkulu desteğine el sallayarak ve teşekkür ederek karşılık verdi.