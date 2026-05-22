Özgür Özel'e destek ziyaretleri sürüyor: Erkan Baş: 'Mesele CHP'nin iç işleri değil'

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP'nin 38. Olağan Seçimli Kurultayı'nı "mutlak butlan" gerekçesiyle iptal etmesi sonrası Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırıldığı öğrenilmiş Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetimin ise görevi devraldığı bildirilmişti.

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL’E DAYANIŞMA ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

CHP’de Özgür Özel’in genel başkanlık koltuğuna seçildiği 2023 kurultayına ilişkin verilen "mutlak butlan" kararının ardından, Özel’e yönelik destek ve dayanışma ziyaretleri yoğun bir şekilde devam ediyor.

Günün erken saatlerinde saat 14.00'te Parti Meclisi (PM) toplantısına başkanlık eden CHP lideri, gün boyunca farklı kurum ve siyasi partilerin heyetlerini de makamında ağırladı.

TMMOB HEYETİNDEN DESTEK ZİYARETİ

Özgür Özel, dayanışma programı kapsamında ilk olarak Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşme, CHP Genel Merkezindeki makam odasında gerçekleşti.

TİP GENEL BAŞKANI ERKAN BAŞ’TAN ZİYARET

Günün bir diğer önemli görüşmesi ise Türkiye İşçi Partisi (TİP) heyeti ile yapıldı. Destek ve dayanışma amacıyla gelen heyette, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da yer aldı.

CHP lideri Özel, TİP heyetini makamında kabul ederek görüşme yaptı.

ERKAN BAŞ: "MESELE ASLA CHP'NİN İÇ MESELESİ DEĞİL"

Ziyaretin ardından açıklama yapan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Meselenin asla sadece Cumhuriyet Halk Partisi’nin iç işi, meselenin asla sadece Cumhuriyet Halk Partisi’ne dönük bir yargı kararı olarak değerlendirilemeyeceğini düşündüğümüzü de bir kez daha sizlerin aracılığıyla Türkiye kamuoyuyla paylaşmak istiyorum." diyerek sözlerine başlayarak şu ifadeleri kullandı:

Geride kalan 25 yıl içerisinde daha önce eleştirdikleri ne varsa, adım adım her gün bunları hayata geçirdikleri ve bugün sadece siyaset grubun üzerinde değil tüm Türkiye’nin üzerinde bir vesayet oluşturmaya çalıştıklarını görüyoruz.

"Onlar hukuksuzluk yapmayı biliyorsa biz de direnmeyi biliyoruz" diyen Baş, ifadelerine şu sözlerle devam etti:

Eğer içimizde üzülen varsa, eğer içimizde yılgınlığa düşen, yorulan varsa açık çağrı yapıyorum: Akbelen’de vatana, toprağına sahip çıkan köylülere bakarak içinizdeki yılgınlığı sökün atın; Ankara’nın göbeğinde hakkını aramak için direnen maden işçilerine bakarak içinizdeki korkuyu, yılgınlığı, teslimiyeti sökün atın; sadece gerçekleri yazdığı için aylardır cezaevinde olan gazetecilere, İsmail Arı’ya bakın; 10 yıldır Edirne’de direnmeye devam eden Selahattin Demirtaş’a bakın; 3 yıldır Silivri Cezaevi’nde tutulan Milletvekili Can Atalay’a bakın; bir buçuk yıldır cezaevinde tutulan Ekrem İmamoğlu’na bakın! Bu ülkede 301 madenci öldü, o madencilerin katilleri sokakta ellerini kollarını sallayarak geziyorlar, Can Atalay’la beraber Selçuk Kozağaçlı madencilerin hakkını savunduğu için cezaevinde tutuluyor. Dolayısıyla, ilk defa bir hukuksuzlukla karşılaşmıyoruz. Onlar hukuksuzluk yapmayı biliyorsa biz de direnmeyi biliyoruz. Herkes komşusuna, eşine, dostuna, iş arkadaşına, hemşerisine baksın, emin olun bu ülkenin emekçileri, alın teriyle yaşayan onurlu insanları onlardan çok daha güçlüler. Sonunda mutlaka biz kazanacağız, hiç kimse yılgınlığa kapılmasın.

EĞİTİM-İŞ HEYETİ MAKAMDA

Özgür Özel; TMMOB ve TİP (Erkan Baş ile Ahmet Şık) heyetleriyle gerçekleştirdiği görüşmelerin hemen ardından, destek ve dayanışma ziyaretinde bulunan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

KESK VE HAK-SEN'DEN EŞ ZAMANLI ZİYARETLER YAPILDI

Dayanışma ziyaretleri kapsamında sendika liderlerini ağırlamaya devam eden CHP lideri, daha sonra KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak ile Hak-Sen Genel Başkanı Ayhan Çivi ve beraberindeki heyetleri kabul ederek görüştü.

SIRADA İYİ PARTİ LİDERİ DERVİŞOĞLU VAR

Günün en kritik siyasi görüşmelerinden biri ise akşam saatlerinde gerçekleşecek. CHP lideri Özgür Özel, saat 17.30'da İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve heyetini ağırlayacak.