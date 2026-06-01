Özgür Özel'e bir destek de İlker Başbuğ'dan: FETÖ'cülükle suçlanacak son kişidir

Ergenekon kumpasında hapis yatan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, CHP Lideri Özgür Özel'e yönelik 'FETÖ suçlamalarına' tepki gösterdi. Başbuğ, Özel'in kumpas döneminde kendilerine destek verdiğini hatırlattı.

CHP Lideri Özgür Özel'e yönelik FETÖ suçlamalarına bir tepki de Ergenekon kumpasında hapis yatan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'dan geldi.

Seçilmiş CHP Genel Başkanı'nın, kendisinin hapis yattığı dönemde desteğe geldiğini hatırlatan Başbuğ, "Sayın Özgür Özel, eğer Türkiye’de birileri FETÖ’cülükle suçlanacaksa akla gelebilecek en son isimlerden biridir" dedi.

Ergenekon kumpası kapsamında 6 Ocak 2012'den 2014'e kadar hapis yatan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugüne kadar sözleriyle, davranışlarıyla ve yaptıklarıyla kendisini açıkça ortaya koyan, Silivri’deki ilk günlerimden beri tanıdığım Sayın Özgür Özel, eğer Türkiye’de birileri FETÖ’cülükle suçlanacaksa akla gelebilecek en son isimlerden biridir."
ÖZEL'DEN KENDİSİNE DESTEK VEREN BAŞBUĞ'A TEŞEKKÜR

CHP Lideri Özgür Özel, kendisine yönelik açıklamaları nedeniyle 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özel, "26. Genelkurmay Başkanımız Sayın İlker Başbuğ’un kumpaslara karşı verdiği tarihi mücadeleye şahidim. Bugün gösterdiği incelik için de kendisine yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

CHP Lideri Özgür Özel'in X paylaşımı (1 Haziran 2026)
