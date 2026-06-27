Özgür Özel'den yeni parti mesajı: Kayyum gel benle güreş diyorsa onu bırakıp iktidara yürürüm

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'da gençlerle buluşmasında yaptığı konuşmada, "Butlan yoluyla kayyum atanmış partimizde, kayyumdan çok çekmiş Diyarbakır sokaklarında gezip yol soruyoruz. CHP'nin yeniden yönetimine düşünüyoruz. Bir yol bulamıyorsak bir yol açmanın gerekliliğine de inanıyoruz" dedi.

Özel, "İktidar yürüyüşünü CHP'de sürdürmek istiyoruz. Ama CHP'ye atanan kayyum, 'İktidar yürüyüşünü bırak, gel benle güreşe tutuş' diyorsa onları orada bırakırım, ben iktidara yürümeye devam ederim" ifadelerini kullandı.

YENİ PARTİ TARTIŞMASI

Özel, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Tüm bu mücadeleler sürüyor. Bir yandan da 12'nci kattan atıldığımızdan beri 12 şehir gezmiştik, 13'üncü şehirdeyiz. Diyarbakır'ı Ankara kadar, İstanbul kadar önemli bir kent olarak görüyoruz. Özellikle butlan yoluyla kayyum atanmış partimizde, kayyumdan çok çekmiş Diyarbakır sokaklarında gezip yol soruyoruz. 'Nereden gidelim, ne yapalım' diyoruz. Bazen hep yolu göstermek değil, yolu sormak da iyidir. Vatandaşla göz göze, göz hizasında biz iletişimi çok kıymetli buluyoruz. Bugün Diyarbakır'da gördüğümüz ilgiyi, desteği çok kıymetli buluyoruz."

CHP'NİN YENİDEN YÖNETİMİ VE YOL AÇMA VURGUSU

CHP lideri Özel, partinin yeniden yönetimine ilişkin şunları söyledi:

"CHP'nin yeniden yönetimine düşünüyoruz hukuk yoluyla. Eğer bu olursa, eyvallah. Olmazsa yani bir yol bulamıyorsak bir yol açmanın gerekliliğine de inanıyoruz. Bu noktada bunun adı biraz önce dillendirilen hiçbir seçeneği dışlamadan titizlikle hepsi için çalışıyoruz, hepsi için hukuki ve teknik hazırlıklarımızı yapıyoruz. Önemli olan bir tek şunu söyleyeyim: 26 Temmuz'a kadar CHP kurultay yapmadığında seçimlere giremeyebilir. Doğru mu? Böyle bir risk var. Bu riski alan alır, biz almıyoruz. Tedbirimizi alıyoruz."

"İKTİDARA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"'CHP'yi bir çukurun içine çekelim. Davalar sürsün. Biz takvimler açıklayalım…' Ben bunları bırakayım, butlancılarla güreşe tutuşayım. Beni oraya çekip partinin iktidar yürüyüşünü durdurmak istiyorlar. Biz iktidar yürüyüşünü CHP'de sürdürmek istiyoruz. Ama CHP'ye atanan kayyum, 'İktidar yürüyüşünü bırak, gel benle güreşe tutuş' diyorsa onları orada bırakırım, ben iktidara yürümeye devam ederim. Başka bir çaresi yok çünkü."

(ANKA)