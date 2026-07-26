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Özgür Özel'den tarih yazan Filenin Sultanlarına tebrik: İyi ki varsınız

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Milletler Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi final mücadelesinde Brezilya karşısında aldığı galibiyetle şampiyon olan A Millî Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

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Özgür Özel'den tarih yazan Filenin Sultanlarına tebrik: İyi ki varsınız

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi final mücadelesinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyonluğu elde etti.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Filenin Sultanları" A Millî Kadın Voleybol Takımımızı tebrik etti.

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"MÜCADELENİZLE GURURUMUZ OLDUNUZ"

Özel, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajla Türkiye A Millî Kadın Voleybol Takımı'nı şöyle tebrik etti:

"Şampiyon Filenin Sultanları! Ay-yıldızlı formayı yüreğinde taşıyarak FIVB Voleybol Milletler Ligi Şampiyonu olan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. 86 milyonun yüzünü güldürdünüz; inancınızla, mücadelenizle gururumuz oldunuz. İyi ki varsınız."

Özgür Özel'den tarih yazan Filenin Sultanlarına tebrik: İyi ki varsınız - Resim : 2

FİLENİN SULTANLARI İKİNCİ KEZ MİLLETLER LİGİ ŞAMPİYONU

Kadın voleybol millî takımımız, Brezilya karşısında 3-1'lik skorla aldığı galibiyet ile 2018'in ardından ikinci kez FIVB Voleybol Milletler Ligi şampiyonu oldu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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