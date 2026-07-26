Halk TV Siyaset Özgür Özel'den tarih yazan Filenin Sultanlarına tebrik: İyi ki varsınız

Özgür Özel'den tarih yazan Filenin Sultanlarına tebrik: İyi ki varsınız YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Milletler Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi final mücadelesinde Brezilya karşısında aldığı galibiyetle şampiyon olan A Millî Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.