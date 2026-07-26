Özgür Özel'den tarih yazan Filenin Sultanlarına tebrik: İyi ki varsınız
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Milletler Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi final mücadelesinde Brezilya karşısında aldığı galibiyetle şampiyon olan A Millî Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi final mücadelesinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyonluğu elde etti.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Filenin Sultanları" A Millî Kadın Voleybol Takımımızı tebrik etti.
"MÜCADELENİZLE GURURUMUZ OLDUNUZ"
Özel, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajla Türkiye A Millî Kadın Voleybol Takımı'nı şöyle tebrik etti:
"Şampiyon Filenin Sultanları! Ay-yıldızlı formayı yüreğinde taşıyarak FIVB Voleybol Milletler Ligi Şampiyonu olan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. 86 milyonun yüzünü güldürdünüz; inancınızla, mücadelenizle gururumuz oldunuz. İyi ki varsınız."
FİLENİN SULTANLARI İKİNCİ KEZ MİLLETLER LİGİ ŞAMPİYONU
Kadın voleybol millî takımımız, Brezilya karşısında 3-1'lik skorla aldığı galibiyet ile 2018'in ardından ikinci kez FIVB Voleybol Milletler Ligi şampiyonu oldu.