Özgür Özel'den sosyal medya adımı: CHP İletişim'in adı değişti

"CHP İletişim" sosyal medya hesabının kullanıcı adı "Özgür Özel İletişim" olarak değiştirildi.

Hesaptan yapılan açıklamada, yurttaşlara dayanışma çağrısı yapılarak "Birlikte güçlüyüz" denildi.

SOSYAL MEDYA HESABININ ADI DEĞİŞTİ

CHP Genel Merkezi'ne polis ekiplerince baskın düzenlenmesinin ardından "Geri dönmek üzere buradan ayrılıyoruz" diyen Genel Başkan Özgür Özel, yurttaşlarla birlikte TBMM'ye yürüyüş gerçekleştirmişti.

Yürüyüşte yaptığı açıklamada Özel, "Biz o binadan çıktık, 'meraklısına' bıraktık; bundan sonraki genel merkezimiz TBMM'dedir! Parti işgalden kurtulana kadar şu anki genel merkezimiz CHP Grubumuzdur!" ifadelerini kullandı.

Söz konusu gelişmeler ışığında CHP'nin medyadan sorumlu resmi sosyal medya hesabında dikkat çeken bir değişikliğe imza atıldı.

"HESABIMIZ ARTIK “ÖZGÜR ÖZEL İLETİŞİM” ADIYLA YOLUNA DEVAM EDİYOR"

"Özgür Özel İletişim" olarak değiştirilen hesaptan yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Değerli yol arkadaşlarımız, “CHP İletişim” hesabımız artık “Özgür Özel İletişim” adıyla yoluna devam ediyor. Sesimizi daha güçlü duyurmak, dayanışmamızı büyütmek için hep birlikte takip edelim, çevremize de ulaştıralım. Birlikte daha güçlüyüz."