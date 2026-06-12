Özgür Özel'den LGS öncesi öğrencilere başarılar mesajı

CHP'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel, cumartesi günü LGS'ye girecek öğrencilere başarılar dileklerinde bulundu.

"Sevgili genç kardeşlerim, Aylarca emek verdiniz, çalıştınız, uykunuzdan, zamanınızdan fedakârlık ederek hayalleriniz için mücadele ettiniz." diyen CHP Lideri Özgür Özel "Şimdi kendinize, emeğinize ve bildiklerinize güvenme zamanı. Biliyorum; ülkemizde çocuk olmak, genç olmak kolay değil." ifadelerini kullandı.

Belirsizliklerin, kaygıların ve umutsuzlukların ağır bastığı zamanlardan geçildiğini vurgulayan Özel, öğrencilere şöyle seslendi:

"Ama asla unutmayın: Bu ülkenin en büyük gücü, sizin aklınız, cesaretiniz ve özgür yüreğinizdir. Bir sınav elbette hayatınızın tamamı değildir. Bir son değil ama yeni bir başlangıçtır. Yarın LGS’ye katılacak tüm öğrencilerimize yürekten başarılar diliyorum. Zihniniz berrak, kalbiniz ferah, yolunuz açık olsun."