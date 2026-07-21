Özgür Özel'den İzmit operasyonuna tepki: Olmayan yerden bir şey çıkarmaya çalışıyorlar

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bilecik programı kapsamında il başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, İzmit Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyona tepki gösterdi.

"OLMAYAN YERDEN BİR ŞEY ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Özel, konuşmasında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında başlatılan işlemlere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sabahleyin erken saatlerde Kocaeli İzmit İlçe Belediye Başkanımız, sevgili Fatma Kaplan Hürriyet’e o da değerli başkanımız gibi bir kadın belediye başkanımız şafak operasyonu düzenlendi. O konuda avukatlarından hızla aldığımız bilgide, bugünkü dosyada olanların hepsinden daha önce soruşturmalar geçirilmiş, 'Soruşturmaya gerek yok.' kararları verilmiş, 'Burada bir suç unsuru yoktur.' denilmiş. Ama yeni usul bir yargılama var malum. Bütün dosyaları alıyorlar, sonra herkese baskı yapıyorlar ve olmayan yerden bir şey çıkarmaya çalışıyorlar."

DOSYALARIN TEKRAR AÇILMASINA TEPKİ

Özel, Kocaeli ve İzmit'teki süreci yakından takip ettiklerini vurgulayarak, Fatma Kaplan Hürriyet'in Vatan Emniyet'teki işlemlerinin ardından İstanbul'a götürüldüğünü hatırlattı. Avukatların süreci takip ettiğini belirten Özel, daha önce incelenip kapatıldığı ifade edilen dosyaların yeniden açılarak baskı yoluyla suç icat edilmeye çalışıldığını savundu. CHP lideri, belediye başkanlarının yanında olduklarını ve gelişmeleri dikkatle izlediklerini dile getirdi.

(ANKA)