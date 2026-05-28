Özgür Özel'den Gezi Direnişi paylaşımı: Tam 13 yıl sonra yine aynı çizgideyiz

2013'te Gezi Parkı'nın yıkılması ve yerine Topçu Kışlası yapılması talebinin ardından başlayan Gezi Direnişi'nin üzerinden tam 13 yıl geçti.

CHP Lideri Özgür Özel; aralarında Ali İsmail Korkmaz, Berkin Elvan ve Ethem Sarısülük'ün de bulunduğu 8 sivilin hayatını kaybettiği direnişin yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"GEZİ BU TOPRAKLARIN VİCDAN SESİDİR"

"Gezi, bu toprakların vicdan terazisidir." diyen CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özel, "Dün o terazide adalet arayanların kararlılığı neyse, bugün demokrasiyi ve sandığı savunanların iradesi de odur." ifadelerini kullandı.

13 yıl önce hangi çizgidelerse bugün de aynı noktada olduklarını vurgulayan CHP Lideri, paylaşımında şunlara yer verdi:

"Bugün, tam 13 yıl sonra, yine aynı çizgideyiz. Ne bir adım geri, ne bir cümle eksik… Boyun eğmeyenlere… Direnenlere… Mücadele edenlere selam olsun."