Özgür Özel'den Denizli'de tekstil işçilerine ziyaret: Sektördeki sorunları bir bir anlattı

CHP Lideri Özgür Özel, Denizli programı kapsamında Havlu Tekstil Fabrikası'nı ziyaret etti. Burada işçilerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tekstil sektöründeki adaletsizliğe dikkat çekti.

CHP Lideri; sektördeki adaletsizlikleri gidermek için çalışmalar başlattıklarını ancak mahkemenin mutlak butlan kararıyla bu çalışmaların sekteye uğradığını ifade etti.

Ziyaret ettiği fabrikada üretilen malların Çin, ABD ve Rusya dahil 58 ülkeye ihraç edildiğini belirten Özel, ancak emekçilerin hak ettikleri ücretleri alamadığını vurguladı.

CHP LİDERİ TEKSTİL SEKTÖRÜNDEKİ SORUNLARI BİR BİR SIRALADI

"Bu sektördeki ücretler, alanlar için çok düşük, verenler için çok yüksek. Böyle bir durum çok zor bir durum Türkiye'de." diyen Özel şöyle konuştu:

"Çünkü bu sektörde yapılan imalat işte Bangladeş’teki, Mısır’daki böyle çok kötü şartlarda çalışan, boğaz tokluğuna çalışan insanlara verilen ücretle buradaki ücret rekabet etmek zorunda kalıyor, yoksa mal dışarıya satılamıyor, fabrika kapanıyor. Ama bu ücretle de Türkiye'de ev geçindirmek mümkün değil. Bu ücretlerle; Türkiye'de 28 bin lira asgari ücret var, verene yüksek geliyor maliyet açısından haklı olarak, alana düşük geliyor, geçinmek mümkün değil."

Tekstil sektöründeki sorunları gidermek için sundukları çözüm önerilerine iktidarın kulak tıkadığını ifade eden Özel, iktidara geldiklerinde sorunu çözmek bazı projeleri hayata geçireceklerini belirtti.

"Mesela böyle bir işletmeye, çalışan başına 10 bin 500 lira devletin Sosyal Güvenlik Birimi üzerinden destekleme vermesini öneriyoruz." diyen CHP Lideri çözüm önerilerini şöyle dile getirdi:

"Yani ne olacak? Kabataslak bir söylemeyle; verene 28 bin lira olan asgari ücret, alana geldi mi 29 bin 500 lira olacak. Arada 10 bin 500 liralık bir desteklemeyi devlet yapacak. Böylelikle patron rekabette zorlanmayacak ama alan da o maaşla evini geçindirecek."

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İSPNAYA ÖRNEĞİ

Bir kadın emekçinin kendisine dert yandığını anlatan Özel, kadın istihdamı ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

İspanya'dan örnek veren CHP Lideri Özgür Özel, şu sözleri sarf etti:

"Dünyada örneğin İspanya'da Pedro Sanchez bizim siyasi akrabamız. Nasıl ben Manisalıyım, sizden komşuyuz akraba gibiyiz Denizli’yle; İspanya'daki Pedro Sanchez’le de biz siyasi akrabayız.

Onlar kadınların çalışması için, çalışanların hakları için, özellikle bu ölçekteki yani KOBİ şeklinde çalışıp ülkesini dünyada güçlendirenleri hem patronu hem çalışanı desteklemek için çok önemli işler yaptılar."

"İSTİHDAM YARATAN HERKES İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kalkınma ekonomisi ile ilgili de bir heyet oluşturduklarını belirten Özgür Özel, Denizli'de ziyaret ettiği Havlu Tekstil Fabrikası'nda yaptığı konuşmada son olarak şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca kalkınma ekonomisiyle ilgili çok güçlü bir heyetimiz var. Belki de belli bir süre sonra doğru dönüşümler yapıp mesela artık havlu satmak yerine cep telefonu satmayı başarmamız lazım. Sizin havlunun kısa kenarını dikmek yerine cep telefonlarının çiplerini yerleştirmeniz lazım.

O zaman bu sefer aldığınız maaşı Mısır’dakilerle değil, Finlandiya’dakilerle karşılaştırmaya başlayacağız. Böyle bir çalışma ancak ve ancak böyle meseleye yeniden bakan bir iktidarla mümkün. Biz öyle bakıyorduk, çok da anketler de iyi gidiyordu. Öyle olunca biraz partimize saldırı geldi, bize de geldi. Yolumuzdan çevirmeye çalışıyorlar ama çevrilmeyeceğiz. İnşallah gençler için, kadınlar için, işletmeciler için, KOBİ'ler için, istihdam yaratan herkes için çalışmaya devam edeceğiz."