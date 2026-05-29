Özgür Özel'den butlan sonrası Silivri'ye ilk ziyaret

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saatlerinde İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde aralarında seçilmiş Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Osman Kavala'nın da bulunduğu 19 siyasi tutukluyu ziyaret etti.

BUTLAN SONRASI ÖZEL'DEN İLK SİLİVRİ ZİYARETİ

CHP'ye yönelik tartışmalı mutlak butlan kararı sonrasında ilk kez sabah saat 10.45 sıralarında Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne giden CHP Lideri Özgür Özel, burada Ekrem İmamoğlu, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beykoz Belediye Başkanı Alaatin Köseler, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Parti Meclisi üyesi Baki Aydöner, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Gezi Parkı davası hükümlüleri Can Atalay, iş insanı Osman Kavala, şehir plancısı Tayfun Kahraman ve gazeteci Merdan Yanardağ'ı ziyaret etti.

YAKLAŞIK 8 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 8 saat süren ziyaret sonrasında herhangi bir açıklama yapmayan CHP Lideri Özgür Özel, ardından yarın yurttaşlarla düzenlenecek bayramlaşma töreni için Ankara'ya doğru yola çıktı.