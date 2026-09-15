Özgür Özel'den AKP'ye iPhone göndermesi: Alınan vergiyi kalem kalem hesapladı

Dünyaca ünlü teknoloji firması Apple'ın satışa sunduğu ve katlanabilir özelliğiyle dikkat çeken iPhone Duo, teknolojik ürünlerden alınan vergilere ilişkin tartışmaları siyaset gündeminde yeniden alevlendirdi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya hesabından iPhone'dan alınan vergileri gündeme getirerek AKP iktidarına tepki gösterdi.

"MİLLETİN GÜNDEMİ BELLİ..."

"Milletin gündemi belli: Düşük maaşlar, hayat pahalılığı, vergi soygunu…" diyen Özel; katlanabilir özelliğe sahip iPhone'un vergisiz fiyatının 112 bin TL, vergili fiyatının ise 230 bin TL olduğuna dikkat çekti.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel

ALINAN VERGİYİ KALEM KALEM AÇIKLADI

Özgür Özel, katlanabilir iPhone'dan alınan vergileri kalem kalem şöyle açıkladı:

Giriş / Vergisiz Fiyat: 112.735 ₺

%1,2 Kültür Bakanlığı Payı: 1.352 ₺

%12 TRT Bandrol Ücreti: 13.690 ₺

%50 ÖTV: 63.889 ₺

%20 KDV: 38.333 ₺

Toplam Vergi: 117.264 ₺

Toplam Satış Fiyatı: 230.000 ₺

"TELEFON KATLANIYOR AMA..."

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel, şu ifadelere yer verdi:

"Bu kara düzen, ürünün kendisinden daha pahalı vergiyi icat etti. Telefon katlanıyor ama millet bu vergi soygununa katlanamıyor. KARA düzeni değiştireceğiz. Milletin YENİ düzenini kuracağız."