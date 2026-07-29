Özgür Özel YENİ Parti ile ilgili tartışmalara noktayı koydu: Ne İmamoğlu’nun ne Yavaş'ın ne Özel’in partisi

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'den ayrılan 90 milletvekili ile kurdukları partiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Partiye, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun müdahale ettiği yönündeki iddialara karşı çıkan Özel; milletin talebi doğrultusunda kurulan YENİ Parti'nin herhangi bir kalıba sığamayacağını belirtirken "Ne İmamoğlu’nun ne Yavaş’ın ne Özel’in partisi." dedi.

"NE İMAMOĞLU'NUN NE YAVAŞ'IN NE ÖZEL'İN PARTİSİ"

Medyascope'a verdiği röportajda "Türkiye’nin bütün demokratları neresindeyse orasında, ben neresindeysem orasında. Hepimiz, yani Türkiye’nin geleceğinden umudu olan herkes neresindeyse orasında. Bu parti ne Ekrem İmamoğlu’nun partisi ne Özgür Özel’in partisi ne Mansur Yavaş’ın partisi. Ne onun ne bunun; hepimizin partisi. Herkesin yeni olduğu bir parti." diyen YENİ Parti lideri Özel, şunları söyledi:

"Partiyi Ekrem İmamoğlu’nun partisi gibi göstermeye çalışanlara en büyük reaksiyonu Ekrem İmamoğlu’nun kendisi gösteriyor. Hatta bir ara Ekim Partisi falan gibi de şeyler vardı. (YENİ Parti’nin E ve İ harflerinin İmamoğlu’na işaret ettiği iddiası) O şizofrenide bir kategori atlamak artık, başka bir şey. Ona insan bir şey diyemiyor.

Ama herkesin bildiği bir şey var. Bu parti ne kadar herkesin olursa herkesin o kadar lehine olur. Bu partiye; 'CHP’nin yeni partisi, CHP’den ayrılan 91 milletvekilinin partisi, İmamoğlu’nun partisi, Özgür’ün partisi, şünün partisi' diyemeyiz. YENİ Parti milletin partisi, hepimizin partisi. Bu partide örneğin genel başkan elbette bir kurumsal hiyerarşiyi temsil ediyor ama sonuçta bu partide herkes kadar hak sahibi, söz sahibi. Çünkü bu parti Türkiye’nin geleceğini kurtarma partisi. Bu parti sandığı kurtarma, sandığı getirme, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü yeniden inşa etme, yeni bir kalkınma hamlesi başlatma gibi bir iradenin ortak partisi."

"EKREM BEY'E HAKSIZLIK YAPILDI"

"Siz partiyi kurmadan önce 'Merkez sağ mı olmalı? Ekrem İmamoğlu’nun böyle baskıları var, partiyi sağa çekmeye çalışıyor' gibi yorumlar da çok yapıldı. Gömlek çıkarmadan ama Türkiye İttifakı ile tariflediğiniz YENİ Parti siyasi yelpazenin neresine oturuyor?" şeklindeki soruya Özel, İmamoğlu'na haksızlık yapıldığını vurgulayarak şöyle yanıt verdi:

"Ekrem Bey’le ilgili söylenenlerin hepsi büyük haksızlık. Canlı yayına çıkamayan, televizyona bağlanamayan veya attığı her tweetten bir mana çıkarılan birisi olarak Ekrem Bey’e ciddi bir haksızlık yapıldı. Ben her gittiğimde de konuşuyoruz. Ekrem Başkan her zaman ortak akla, bir sorun varsa bir masa etrafında bunu tartışmaya, bir meseleye kişisel olarak karar vermek yerine en çok kişiyle tartışıp karar vermeye çok inanan bir kişi. Bu parti meselesinde en doğru yaklaşımı ben Ekrem Başkan’dan gördüm. Şöyle ki, hem kendisi öyle bahsedildiği şekilde yönlendirmeleri olmadığı gibi, sürekli şunu söyledi: 'Biz içeriden dışarıyı yanlış okuyabiliriz. En doğrusuna dışarıda sokağı dinleyen, sokakta olan, insanlarla birlikte olan sizler karar verirsiniz. Siz karar vereceksiniz, biz arkanızda duracağız. Biz sizinle birlikte olacağız.'

Ekrem Başkan hep içeride bulunan kişinin çok sağlıklı karar verememe ihtimalini düşünüyor —ki ben öyle bir şey görmüyorum, arkadaşlar gündemi çok yakın takip ediyorlar, okuyorlar. Bütün arkadaşların orada çok sağlıklı değerlendirme yaptığını görüyorum. Ama o ısrarla 'En doğrusunu siz bilirsiniz, en doğrusunu dışarıdaki arkadaşlarımız bilir' diyor. Ben mesela yeni parti ihtimaliyle ilgili bir şey konuşurken Ekrem Başkan hep 'Mansur Bey ne düşünüyor bu konuda? Mansur Başkan’ın da görüşleri çok önemli, ne düşünüyor?' diye sorar. Ekrem Başkan’a o konuda büyük haksızlık yapıldı."

"PARTİYE 230 BELEDİYE BAŞKANI KATILACAK"

Partiye yönelik katılımlarla ilgili de konuşan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 230 belediye başkanının YENİ Parti'ye katılacağını söyledi. Özel ayrıca YENİ Parti'ye 2 milyonun üzerinde yurttaşın üye olmasını beklediklerini dile getirdi.