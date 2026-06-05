Özgür Özel ve SPD heyeti açıklama yaparken bir anda elektrikler kesildi!

Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nden (SPD) bir heyet, butlan kararının ardından CHP'ye desteklerini iletmek için Türkiye'ye geldi. CHP lideri Özgür Özel ve heyet dün akşam Meclis'te açıklama yaparken bir anda elektrikler kesildi.

CHP'nin kurultayına "mutlak butlan" kararının ardından Almanya Sosyal Demokrat Partisi heyeti, görevden uzaklaştırılan Özgür Özel’e dayanışma ve desteklerini iletmek üzere Ankara'ya geldi.

SPD heyeti ile Özgür Özel, dün akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir araya geldi. Görüşmede, CHP’de yaşanan gelişmeler ve iş birliği imkanları ele alındı.

Görüşmenin ardından Özgür Özel ve SPD heyeti basının karşısına çıktı. SPD heyeti, Özel’in liderliğine olan desteğinin altını çizdi.

ELEKTRİKLERİ KESTİLER

Basın toplantısı sürerken toplantı salonundaki ışıklar aniden kesildi. Basın mensupları ve toplantıya katılanlar karanlıkta kaldı.

Toplantıya katılan gazeteciler ve katılımcılar, yaşanan elektrik kesintisine tepki gösterdi. Kısa süreli aranın ardından açıklamalara devam edildi.