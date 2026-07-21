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Halk TV Siyaset Özgür Özel 'Size de sıra gelecek mi?' sorusunu yanıt: Demirden korkan trene binmez kardeşim!

Özgür Özel 'Size de sıra gelecek mi?' sorusunu yanıt: Demirden korkan trene binmez kardeşim!

Bilecik’te CHP Lideri Özgür Özel, bir vatandaşın tutuklanabileceğine yönelik sorusuna "Demirden korkan trene binmez kardeşim" yanıtını verdi.

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CHP Lideri Özgür Özel, Bilecik’teki programının ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Özel’in vatandaşlarla sohbet ettiği sırada kalabalıktan bir kişi, "Başkanım size de sıra gelecek mi?" diye seslendi. Sorunun, son dönemde gündeme gelen tutuklama tartışmalarıyla ilgili olduğu değerlendirildi.

"DEMİRDEN KORKAN TRENE BİNMEZ KARDEŞİM"

Soruyu gülümseyerek karşılayan Özel, "Demirden korkan trene binmez kardeşim" yanıtını verdi. Özel’in sözlerini duyan CHP'liler alkışlayarak destekte bulundu.

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SON GRUP TOPLANTISINA KATILACAK

Özel’in Yargıtay’a yaptığı mutlak butlan itirazının, adli tatil nedeniyle sonbaharda ele alınacağı belirtildi. Başvurudan sonuç çıkmaması hâlinde yeni bir parti kurabileceğini açıklayan Özel’in, sürecin ardından yol haritasını belirlemesi bekleniyor.

Özel’in bugün CHP’nin son grup toplantısına katılacağı söylendi.

AKP'DEN DOKUNULMAZLIK AÇIKLAMASI

AKP Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, TBMM’nin yasama dönemi sona ermeden gündemdeki düzenlemeleri tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Usta, Özgür Özel’in de aralarında bulunduğu bazı CHP’li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılacağı yönündeki iddialara da yanıt verdi. TBMM gündeminde şu aşamada milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin bir çalışma bulunmadığını belirtti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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