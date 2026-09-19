Özgür Özel Norveç'ten gelen paha biçilemez defteri imzaladı! Ecevit, İnönü ve Çetin ve dahası...
Yalova’da emeklilerle buluşan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İnönü, Ecevit ve Hikmet Çetin’in imzalarını taşıyan defteri imzaladı.
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yalova'da emeklilerle buluşmasının ardından dikkat çeken anlar yaşandı.
Özel konuşmasının ardından CHP'nin istifa eden Türkiye genelindeki en yaşlı üyesine YENİ Parti rozeti taktıktan sonra bir kadın uzaktan seslendi.
HERKESİN İMZASI BU DEFTERDE
Norveç'ten geldiğini söyleyen bir kadın, bir defteri imzalamasını rica etti. Defterin İsmet İnönü, Bülent Ecevit ve Hikmet Çetin ile beraber 'Herkesin imzası' olduğunu belirtti.
Özel, imzası deftere attıktan sonra da kadına uzattı. Bu sırada esprili bir an da yaşandı. Özel, ödünç aldığı kalemi uzatarak, "Buyrun. Aman, kamu malı derler başımıza bela olur ha" dedi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi