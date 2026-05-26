Özgür Özel mührü Süreyya Öneş Derici'ye emanet etti

CHP Lideri Özgür Özel, Genel Başkanlık Mührü'nü CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici'ye emanet etti. Mührün kendisinde olduğunu söyleyen Derici, o anları anlattı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin tartışmalı 'mutlak butlan' kararının ardından CHP Lideri Özgür Özel, Genel Başkanlık Mührü'nü CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici'ye emanet etti.

"TEKRAR GELİNCEYE KADAR"

Genel Merkez'e düzenlenen polis baskınından 10 dakika önce Özel'in "Bugüne kadar kullandığım Genel Başkan Özgür Özel mührüm sizde dursun, tekrar gelinceye kadar." diyerek mührü kendisine verdiğini açıklayan Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Mühür bize emanet, mühür Muğla'ya emanet, mühür millete emanet Sayın Genel Başkanım. Tekrar gelinceye kadar. Odada son kalan bir iki kişisel eşyayı alırken, Atatürk'ün partisine, demokrasiye, millet iradesine müdahale edilmiş, bütün bina gazlanmış, Genel Başkan'ı çıkarmaya gelmelerinden belki 10 dakika önce; Sayın Genel Başkan dedi ki: 'Bugüne kadar kullandığım Genel Başkan Özgür Özel mührüm sizde dursun, tekrar gelinceye kadar.'"

