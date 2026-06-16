Özgür Özel konuştu: Özgürlüğümüzle ülkemizi takas için şantaj yapıyorlar, şantaja boyun eğmem

CHP’nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Medyascope'a konuşan CHP Lideri, yeni parti kurulması halinde dokunulmazlıklarının da kaldırılabileceği yorumlarına ilişkin "Bu özgürlüğümüzle ülkemizi takas etmemizi öneren bir şantaj. Hiçbir şantaja teslim olmadım, teslim olsaydık belki butlan da gelmezdi." değerlendirmesini yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN NET AÇIKLAMA

"Şöyle bir şey görüyorlar: CHP kendi içinde bir kavga halinde olursa, birbiriyle meşgul olursa iktidara tehdit olmaz. Ama CHP bu durumdan sıyrılır, ayrı bir parti kurarsa da büyük bir alternatif olabilir. Ona karşı da içeride dışarıda bu tip lafları duyuyorum: ‘Başka parti kurarlarsa dokunulmazlıklar kalkar, yargılanırlar." diyen Özgür Özel şöyle konuştu:

"Bu özgürlüğümüzle ülkemizi takas etmemizi öneren bir şantaj. Ben bugüne kadar hiçbir şantaja teslim olmadım. Bundan önceki şantajlara teslim olsaydık, belki butlan da gelmezdi. Bana ‘Akıllı ol, uslu dur, partinin başında otur’ diyorlardı. ‘Ekrem’i sat’ diyorlardı.

Ben 10 yaşından beri bir arkadaşımı satmadım ama sonuçta Ekrem’i satmak bir arkadaşı satmak değil, Türkiye’nin geleceğini satmak. Bugün için Mansur Bey’i hedefe koyarlarsa, Mansur Bey’i satmak da Türkiye’nin geleceğini satmak. Yani AK Parti’ye karşı kazanabilecek kimi yalnız bırakırsak bu Türkiye’nin geleceğini satmak olur. Demek ki yeni parti kurmamızdan endişe edenler, özgürlüğümüzle Türkiye’nin geleceğini takas etmeye çalışıyorlar. Ben bunu kabul etmiyorum."