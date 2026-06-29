Özgür Özel en kritik kurultay hamlesini bugün yapacak! Süre doldu

CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından delegelerin olağanüstü kurultay talebine karşılık verilmemesi üzerine CHP lideri Özgür Özel, kritik bir hamle yapacak. Kılıçdaroğlu yönetimine olağanüstü kurultay çağrısı için verilen 10 günlük sürenin ardından Özel’in kurmayları bugün sulh hukuk mahkemesine başvuracak. Başvuruda, CHP’yi olağanüstü kurultaya götürmek üzere partiye çağrı heyeti atanması talep edilecek.

833 DELEGENİN İMZASI TESLİM EDİLMİŞTİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin tartışmalı butlan kararı ile Özgür Özel ve parti organlarının görevine son verilmiş, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden parti yönetimine getirilmişti.

CHP Lideri Özgür Özel tarafı, delegelerden topladığı imzaları 17 Haziran’da CHP Genel Merkezi’ne teslim etti. Bildirimde 833 delegenin imzası yer aldı. İstanbul delegelerinin irade beyanlarının da dosyaya eklendiği belirtildi.

MAHKEME KABUL EDERSE KURULTAY BAŞLAR

Kılıçdaroğlu yönetiminin imzalara ilişkin inceleme sürecini tamamlamaması ve kurultay çağrısı yapmaması üzerine Özel ekibi, imzaları başvuru dilekçesiyle birlikte mahkemeye sunacak.

Mahkemenin çağrı heyeti talebini kabul etmesi hâlinde CHP’yi olağanüstü kurultaya götürmekle görevli bir heyet belirlenecek. Bu durumda kararın ardından en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultayın yapılması gerekecek.