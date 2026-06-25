Özgür Özel Diyarbakır'a gidiyor! Rojin Kabaiş ve Gülistan Doku'nun aileleri ile de görüşecek

CHP Lideri Özgür Özel, Diyarbakır ve Gaziantep’i kapsayan Güneydoğu programına çıkıyor. Özel’in Diyarbakır temaslarında şüpheli şekilde ölen üniversite öğrencileri Gülistan Doku ve Rojin Kabaiş’in aileleriyle görüşecek.

CHP Lideri Özgür Özel, 26 Haziran Cuma günü Diyarbakır’da, 27 Haziran Cumartesi günü ise Gaziantep’te temaslarda bulunacak.

Özel, Diyarbakır programına sabah saatlerinde havalimanına inmesi ile başlayacak. Ulu Cami’ye gidecek olan Özel, ardında da Dört Ayaklı Minare’ye karanfil bırakacak. Özel, Gazi Caddesi’nde de esnaf ziyareti yapacak.

CHP lideri, öğleden sonra Merkez Köşk Köyü’ne geçecek. Köy meydanında dört ilçenin ziraat odası başkanları, yaklaşık 30 muhtar ve köylülerle bir araya gelecek. Özel’in burada buğday hasadına da katılması bekleniyor.

KABAİİŞ İLE KÖŞK KÖYÜ'NDE DOKU İLE DİYARBAKIR MERKEZ'DE GÖRÜŞECEK

Özel’in Rojin Kabaiş’in ailesini Köşk Köyü dönüşünde ziyaret edeceği belirtildi. Gülistan Doku’nun ailesiyle görüşmenin ise Diyarbakır merkezde yapılacağı öğrenildi.

Diyarbakır programı kapsamında Özel, akşam saatlerinde Demir Otel’de sivil toplum kuruluşlarıyla toplantı yapacak. Özel, sivil toplum buluşmasından sonra da Kervansaray Otel’de gençlerle bir araya gelecek.

Özel, Güneydoğu programının ikinci gününde Gaziantep’e geçecek. 27 Haziran'da sabah saatlerinde Nizip otoban çıkışında karşılanacak olan Özel, daha sonra Gaziantep merkeze hareket edecek.

Gaziantep’te öğleden sonra Tuğcan Otel’de sivil toplum kuruluşlarıyla toplantı yapacak olan Özel, akşam saatlerinde de Elmacı Pazarı’nda esnaf ziyareti gerçekleştirecek. Programın son bölümünde de Eyüpsultan kırsal mahallesini ziyaret edecek.