Özgür Özel bu hafta da grup kürsüsüne çıkacak

CHP Lideri Özgür Özel, 30 Haziran Salı günü TBMM’de partisinin haftalık grup toplantısında konuşacak. Toplantı bir kez daha, CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından büyüyen yetki ve kurultay tartışmalarının devam ederken yapılacak. Özel’in konuşmasının, olağanüstü kurultay ve yeni parti iddiaları hakkında açıklama yapması bekleniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aynı saatlerde CHP Genel Merkezi'nde ihraç gündemlerini de içeren bir toplantı yapacağı öğrenildi.

BUTLAN SONRASI GRUP TOPLANTILARINDA NELER YAŞANDI?

CHP’de 21 Mayıs’taki butlan kararının ardından salı toplantıları sıradan bir Meclis rutini olmaktan çıktı. Kararla Özgür Özel ve parti organlarının görevi sona erdirildiği iddia edilip Kemal Kılıçdaroğlu atanmıştı. Özel ise milletvekillerinin desteğiyle CHP Grup Başkanı seçilerek Meclis’teki grup kürsüsünden konuşmayı sürdürdü.

İlk tartışma, Özel’in TBMM gündemine alınan grup toplantısında konuşmasıyla başladı. Kılıçdaroğlu kanadı, Meclis Başkanlığı’na yazı göndererek Özel’in Grup Başkanlığı’na itiraz etmişti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ise TBMM’nin kendisini mahkeme yerine koyamayacağını belirterek çözüm adresi olarak CHP’nin kurumsal yapısını işaret etmişti. Kılıçdaroğlu yönetimi o hafta grup toplantısı yapmayacağını bildirdi.

9 HAZİRAN..

9 Haziran’daki toplantı, krizin en görünür olduğu günlerden biri oldu. Kılıçdaroğlu’nun da grup toplantısında konuşmak istediğini açıklaması üzerine Özel başkanlığındaki CHP Grup Yönetimi bu talebi kabul etmedi. TBMM çevresinde iki tarafın destekçileri toplanırken, grup toplantısına ziyaretçi alınmadı. Özel, kürsüye çıkarak Meclis’in seçilmişlerin yeri olduğunu vurguladı.

Bir sonraki hafta, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Kılıçdaroğlu tarafının toplantı için başvuruda bulunmadığını açıkladı. Özel’in de örgütlerin yorgunluğu gerekçesiyle o hafta toplantı yapmama kararı aldığı bildirildi.

Kurultay baskısı arttı

Özel’i destekleyen ekip, 17 Haziran’da 833 delegenin imzasını CHP Genel Merkezi’ne teslim ederek olağanüstü kurultay çağrısı yapılmasını istedi. Kılıçdaroğlu yönetimine verilen 10 günlük sürenin dolmasına karşın kurultay için adım atılmadığını savunan Özel cephesi, bugün mahkemeye başvurarak CHP’ye çağrı heyeti atanmasını talep edecek.

Geçen haftaki salı toplantısında ise Özel’in tonu daha da sertleşti. Özel, kurultay imzalarını ve parti içindeki yetki tartışmalarını gündeme taşıdı. CHP’nin “saray darbesiyle fiilen kapandığını” söyleyen Özel, “Bu partiyi öyle ya da böyle alıp açacağız” mesajı verdi. Konuşmada, olağanüstü kurultay talebinin geciktirilmemesi gerektiği vurgusu öne çıktı.