Özgür Özel börek getiren kadının gönlünü aldı! Bakın kim çıktı

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, dün Türkiye ziyaretlerine Bursa'da devam etti. Özel'in Bursa'daki ziyaretleri birden mitinge döndükten sonra da yürüyüş yapıldı.

Özel, vatandaş ile yürüyüş esnasında yaşanan bir kargaşada uzatılan böreği geri çevirdi.

Özel, kargaşa arasındaki ani olayda tepkisinin ardından börek getiren kadın ile bu sabah bir araya geldi.

Börek ikram eden kadının, YENİ Parti Kadın Kolları Üyesi Canan Uzer olduğu öğrenildi.

GÖNLÜNÜ ALDI

Özel, Canan Uzer'in yaptığı börek ile kahvaltısını yaptı. Özel, kahvaltının ardından Uzer ile sarıldı.

video: Murat Sabuncu

Özel, Bursa'daki kalabalığa da teşekkür etmişti. Özel, "Burada bu gece on binler toplandığında nasıl konuşacağız, sesimizi nasıl duyuracağız demiyorsak sizin sayenizde. Allah hepinizden razı olsun! İktidar umudunu kaybetmeyenlere, bizi ele güne rezil etmeyenlere, yalnız bırakmayanlara helal olsun size!" demişti.