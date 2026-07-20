Özgür Özel Bilecik'te yurttaşlarla bir araya geldi

CHP Lideri Özgür Özel, bazı temaslarda bulunmak üzere Bilecik’e gitti. CHP Bilecik İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Özel, burada yurttaşlarla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

İl başkanlığındaki temaslarının ardından Bilecik Şehir Mezarlığı’na geçen Özel, vefatının birinci yıl dönümünde önceki dönem CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık için düzenlenen anma törenine katılarak kabri başında andı.

HİKMET ÇETİN’E DE HASTANE ZİYARETİ DÜZENLEMİŞTİ

CHP Lideri Özgür Özel, bugün İstanbul’da önemli bir ziyarette daha bulundu. Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle bir süredir İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan bir hastanede tedavi gören, 1995 yılında CHP Genel Başkanlığı yapmış olan eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin’i ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Çetin’in sağlık durumuna ilişkin güncel bilgileri alan Özgür Özel, kendisine verdiği destek nedeniyle Çetin'e duyduğu memnuniyeti ifade etti.