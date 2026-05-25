Özgür Özel bayramın ilk günü Manisa'da olacak

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’de gün içindeki temaslarını ve bayram programına ilişkin planlamayı değerlendirdi.

CHP Lideri Özgür Özel, TBMM’ye gelişi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, DEM Parti heyetinin CHP’yi ziyaret edeceğini, ayrıca parti yönetimiyle bundan sonraki sürece ilişkin değerlendirme toplantısı yapacaklarını söyledi.

Gün içindeki programına ilişkin bilgi veren Özel, şunları söyledi:

“Bugün Meclis’teyiz. DEM Parti heyeti ziyaretimize gelecek. Onun dışında Grup Başkanvekillerimizle ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız. Onun dışında il dışından gelen, burada olan il başkanlarımız var. Onlar ayrılmadan önce mutlaka görüşmek istiyorlar. Belediye başkanlarımız var, gördüğünüz gibi. Onları kabul edeceğiz, görüşeceğiz. Bundan sonrasını planlayacağız”

BAYRAM PROGRAMI

Özel, bayramda ilk olarak Manisa’ya gideceğini belirtti. Programın geri kalanının ise parti kurmaylarıyla yapılacak değerlendirmenin ardından netleşeceğini ifade etti.

CHP lideri, daha önce bayram süresince Genel Merkezde kalmayı planladıklarını belirterek şunları kaydetti:

“Bayramda ilk olarak Manisa’ya gideceğim tabii ki. Manisa’da olacağım. Onun dışında da bayram programını henüz netleştirmedik. Bugün arkadaşlarla çalıştıktan sonra netleştireceğiz. Çünkü bizim bayram süresince Genel Merkezde olma, Genel Merkezde kalma gibi bir planımız vardı. Oradan çıkmayacağımız için bir bayram süresince resmi ya da özel herhangi bir programlama yapmamıştık. Onu şimdi konuşacağız.”

NELER YAŞANDI?

Tartışmalı mutlak butlan kararını kabul eden Kemal Kılıçdaroğlu’nun gönderdiği tebligatın ardından polis, dün CHP Genel Merkezi’ne girdi.

Özgür Özel, genel merkez önünde yaptığı açıklamanın ardından TBMM’ye yürüyüş başlattı. Özel, dolu ve sağanak yağış altında kilometrelerce yürüdü. Yürüyüşe on binlerce kişi eşlik etti.

Özel, daha sonra TBMM’nin karşısındaki Millî Egemenlik Parkı’nda yurttaşlara seslendi. Yoğun katılım nedeniyle açıklama kısa sürede mitinge dönüştü.

Özel, çalışmalarına TBMM'deki makam odasında devam edeceğini açıkladı.