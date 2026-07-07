Özgür Özel açılışta konuştu: 'CHP'li belediyeler saldırılara rağmen hizmet üretiyor'

Cumhuriyet Halk Partisi lideri (CHP) Özgür Özel, Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi Dr. Nurten - Lütfü Yüksel Alzheimer Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Özel, hem merkezin önemine dikkat çekti hem de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin zorlu bir süreçten geçtiğini bir kez daha vurgulayan Özel, belediyelerin tüm baskılara rağmen hizmet üretmeye devam ettiğini ifade etti.

"PARTİMİZ ZORLU GÜNLERDEN GEÇİYOR"

Konuşmasına Eskişehir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Özel, kendilerini ağırlayan İl Başkanlığına, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı'na, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a, diğer belediye başkanlarına ve parti örgütüne teşekkür ederek "iyi ki varsınız" dedi.

Daha sonra siyasete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, partinin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

“Böylesi önemli, anlamlı bir tesisin açılışında bulunmak, Doktor Nurten Hanım’la ve Lütfü Bey’le tanışmak, onların bu sosyal projelere yaptıkları katkılara tanıklık etmek, bunu Odunpazarı Belediyemizle birlikte yapmış olmalarını görmek büyük bir memnuniyet. Tabii siyaseten partimiz zorlu günlerden geçiyor, burada Grup Başkanvekillerimizle, Genel Başkan Yardımcılarımızla, milletvekillerimizle, Parti Meclis Üyelerimizle birlikte varız. Partimiz, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 31 Mart 2024 tarihinde birlikte yarıştığımız bir seçimde tarihinde ilk yenilgisini almasını hazmedememesinden sonraki süreci yaşıyor."

"CHP'Lİ BELEDİYELER BÜTÜN SALDIRILARA RAĞMEN ÇALIŞIYOR"

Özel, konuşmasının devamında Türkiye'nin çoklu krizlerin yaşandığı zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, CHP'ye yönelik tartışmaların parti içi bir mesele gibi gösterildiğini ancak asıl gerilimin iktidarı değiştirmek isteyen millet ile iktidarı bırakmak istemeyen yönetim arasında yaşandığını söyledi.

Bu değerlendirmeleri yaparken şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye bir zorlu sürecin içinde. Ve çoklu krizler ortamında en sonda Cumhuriyet Halk Partisi, parti içinde bir tartışmaymış gibi gösterilen ama esas meselenin iktidarı değiştirmeye karar vermiş olan millet ile iktidardan gitmemeye inat etmiş olan bir iktidar arasındaki gerilimin bir tarafı olmuş durumdayız. Böyle zor günlerde mücadele, sokakta mücadele, meydanlarda mücadele son derece kıymetli. Ancak bir yandan da Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin bütün zorluklara rağmen, bütün saldırılara rağmen var güçleri ile çalıştıklarını görmek, hizmet ürettiklerini görmek, geleceğe kalıcı eserler bıraktıklarını görmek çok çok anlamlı. Bu anlamda Eskişehir zaten fevkalade üretken, Tepebaşı, Odunpazarı, tüm ilçe belediyeleri ve büyükşehir ile birlikte. Ben bir kez daha her şeye rağmen görevlerini layıkıyla yapan ve bizleri gururlandıran başkanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.”

"İSİMLERİ BU TESİSTE HAYIRLA ANILACAK"

Konuşmasında merkeze adını veren Dr. Nurten Yüksel ile Lütfü Yüksel'den de söz eden Özel, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kendilerine kampüs hakkında bilgi verdiğini anlattı.

Nurten Yüksel ve Lütfü Yüksel'in yaşam hikayelerine değinen Özel, onların Eskişehir'e önemli katkılar sunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ben Nurten Hanım’ı ve Lütfü Bey’i biraz önce tanıdım. Binayı gezdik. Gezmeden önce de Kazım Başkan buranın bir kampüs olduğunu, kreşin, yaşlı bakım evinin, buradaki Alzheimer merkezinin, engelli bakım evinin kreşinin hep bir arada olduğunu, daha iki parselin daha olduğunu, burada birbiriyle bütünleşik binaların hizmet vermek üzere ortaya çıkacağını ifade ettiler. Büyük memnuniyet duydum. Lütfü Bey biraz önce kendisi de ifade etti. Seyitgazi ilçemizin Kesenler Köyü’nde tek sınıflı bir okulda okumuş. Daha sonra oradan kalkmış İstanbul Teknik Üniversitesi’ni kazanmış, inşaat mühendisi olmuş. Kıbrıs Barış Harekatı’na katılmış. Ardından burada tavuk çiftliğiyle, yem ve yağ fabrikaları ile başlayan, yoğun istihdam yaratan, Eskişehir’de kazandığını Eskişehir’e yatırıma çevirme noktasında irade gösteren bir iş insanı olarak önemli başarıları var. Nurten Hanım da benim gibi bir memur çocuğu. Ankara Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra başarıyla mesleğini yaptı, binlerce hayata dokundu. Şimdi ömür boyunca el ele geçen birliktelikleri bu sefer de böyle güzel bir tesiste isimlerinin yan yana yıllarca anılmasını, hayırla yâd edilmelerini, hayır duaları almalarını sağlayacak.”

"ESKİŞEHİR'DE ÖNEMLİ BİR İHTİYACI KARŞILAYACAK"

Alzheimer merkezinin önemine dikkat çeken Özel, tesisin yalnızca sembolik bir yatırım olmadığını, önemli bir ihtiyacı karşılayacağını şu ifadelerle anlattı:

“İnsan yaşamının her evresi çok önemli ama özellikle Alzheimer gibi artık yavaş yavaş zihnin görevini yapmakta zorlandığı, iyisiyle kötüsüyle anıların unutulmaya başlandığı, o yüzden vücudun motor reflekslerinin de zayıfladığı, gerilediği süreçlerde, ilerleyen yaşlarla birlikte böyle bir bakımevinin varlığı ve burada özellikle altı ayrı etkinlik alanında, 41 odada, 108 yatak kapasitesiyle öyle göstermelik değil, Eskişehir’de önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan bir tesisin yapılmasını son derece önemli buluyoruz. Bundan sonraki süreçte de biraz önce Lütfü Bey’in kendisinin de ifade ettiği gibi imkan olup, para kazanmak güzel ama o paranın nereye döndüğünü, neye harcandığını, nereye yatırım olarak konduğuna bakmak lazım. Lütfü Bey, o anlamda herhalde çok içi rahat bir şekilde kazancını kendi şehrinde böyle bir tesis için ayırmış. Bundan sonra da bunların devamının geleceğini ifade ediyorlar. O konuda kendilerini bir kez daha kutluyorum.”

"BİR DAHAKİ GELİŞİMDE İKTİDAR PARTİSİ GENEL BAŞKANI OLARAK GELECEĞİM"

Konuşmasının sonunda Eskişehir'e her gelişinde kentten güç aldığını söyleyen Özel, daha önce kente farklı görevlerle geldiğini hatırlattı.

Özel, bir sonraki ziyaretinde CHP'nin iktidarda olacağına inandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Günün son etkinliğinde burada Eskişehir’in bu sıcak havasında, Eskişehir’in sıcak, güzel insanlarıyla birlikte olmak önemli. Eskişehir’e her geldiğimizde Eskişehir’den güç alıyoruz, Eskişehir’den ayrılırken, geldiğimize göre kendimizi daha güçlü, daha mutlu, daha inançlı, mücadele için daha kararlı hissediyoruz. Biraz önce sayın Başkan ifade ettiler, buraya ben daha önceleri, siyaset öncesi Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri olarak geldim. Siyasetle birlikte milletvekili olarak geldim, Grup Başkanvekili olarak geldim, Grup Başkanı, Genel Başkan olarak geldim. Her geldiğimde Eskişehir’i, bu örnek kenti, başka kentlere örnek getirecek, anılarla, burada gördüklerimle buradan ayrıldım. Her uğurlanışımda da bir sonrakisi için çok sıcak davetler alarak gittim. Biraz önce ifade edildiği gibi bundan sonra da ümit ediyorum yine Eskişehir’de olmaya, sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Çok uzun zaman sonra değil, çok yakında; bu kez Eskişehir’in yerel iktidarında değil, Türkiye’nin genel iktidarında sorumluluk almış bir siyasi partinin, bugün ana muhalefet partisinin seçilmiş Genel Başkanı ama yarın iktidar partisinin Genel Başkanı olarak buraya geleceğiz. Eskişehir için, Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Yolculuğumuza iştirak edenlere, yolumuza inananlara, bize inananlara ve güvenenlere selam olsun. Hayırlı, uğurlu olsun.”