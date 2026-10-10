Özgür Karabat sokağa çıktı vatandaş dert yandı: Onların yaptıklarını şeytan yapmaz

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Esenyurt meydanda yurttaşlarla konuştu. Karabat ile fon skandalına dair konuşan yurttaşlar hem yapılanlara tepki gösterdi hem de sandığı işaret etti.

Fon skandalında dolaylı yoldan 2 milyona yakın yurttaşın etkilendiği tahmin ediliyor. YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, kayyuma yapılan yolsuzluk operasyonunu ve fon skandalını Esenyurtlularla konuştu.

Esenyurt'ta yaşayanlar fon skandalına ilişkin yurttaşlar iktidara tepki gösterdi. Yurttaşların tepkilerinde öne çıkanlar şu şekildeydi:

- "Hırsızlar bizim hırsızımız" diyorlar.

- Sandıkta vereceğiz cevabını.

- Hangisini söyleyelim. Türkiye'de para kalmamış. Olan garibanlara oluyor.

- Gerek yok ki polise vermeye, her şey onların elinde.

- Şeytan yapmaz ya, onların yaptıklarını şeytan yapmaz.

- Hepsini aldı götürdü, millet aç kaldı.