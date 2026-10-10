Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset Özgür Karabat sokağa çıktı vatandaş dert yandı: Onların yaptıklarını şeytan yapmaz

Özgür Karabat sokağa çıktı vatandaş dert yandı: Onların yaptıklarını şeytan yapmaz

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Karabat, Esenyurt Meydanı’nda yurttaşlarla bir araya gelerek fon skandalını ve kayyum yönetimine ilişkin yolsuzluk iddialarını konuştu. Yurttaşlar, "Cevabını sandıkta vereceğiz" dedi.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Son Güncelleme:

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Esenyurt meydanda yurttaşlarla konuştu. Karabat ile fon skandalına dair konuşan yurttaşlar hem yapılanlara tepki gösterdi hem de sandığı işaret etti.

Fon skandalında dolaylı yoldan 2 milyona yakın yurttaşın etkilendiği tahmin ediliyor. YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, kayyuma yapılan yolsuzluk operasyonunu ve fon skandalını Esenyurtlularla konuştu.

Fon vurgunu dalga dalga yayılıyor! Zam uyarısı geldiFon vurgunu dalga dalga yayılıyor! Zam uyarısı geldi

Esenyurt'ta yaşayanlar fon skandalına ilişkin yurttaşlar iktidara tepki gösterdi. Yurttaşların tepkilerinde öne çıkanlar şu şekildeydi:

- "Hırsızlar bizim hırsızımız" diyorlar.

- Sandıkta vereceğiz cevabını.

- Hangisini söyleyelim. Türkiye'de para kalmamış. Olan garibanlara oluyor.

- Gerek yok ki polise vermeye, her şey onların elinde.

- Şeytan yapmaz ya, onların yaptıklarını şeytan yapmaz.

- Hepsini aldı götürdü, millet aç kaldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
YENİ Parti Esenyurt Fon Skandalı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro