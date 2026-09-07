Özgür Çelik'ten sarsıcı Üsküdar iddiası: Seçim öncesi 4 meclis üyesi il dışına çıkarıldı

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasıyla başlayan süreçte seçmen iradesine yönelik müdahale tartışmaları ve tepkiler sürüyor. YENİ Parti'nin çağrısıyla bugün saat 20.00'de Üsküdar Belediyesi önünde düzenlenen "Üsküdar'ın İradesi Yok Sayılamaz" buluşmasına çok sayıda yurttaş katıldı.

ÖZÇAĞDAŞ: "MİLLİ İRADE SADECE KENDİ KAZANDIĞI ZAMAN VAR"

Buluşmada söz alan YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Milli irade sadece kendisi kazandığı zaman var. Kendisi kaybetmişse bu irade saygı duyulacak bir irade değil maalesef. Bugün Türkiye nüfusunun yüzde 44'ü seçimlerde oy verilmiş bir belediye başkanı tarafından yönetilmiyor."

'BİRÇOK HUKUKSUZLUKLA MÜCADELE ETTİK'

Özçağdaş, İBB'ye yönelik operasyonlar ve İmamoğlu'nun sesi, görüntüsü ve savunmasının yasaklanmasının ardından belediyeye yönelik son operasyonlarda Üsküdar Belediye Meclis üyesi Ekrem Baki'nin tutuklanmasına tepki gösterdi. "Bu millet Ekrem İmamoğlu'nun da, Silivri'de tutuklu bulunanların da yanında olmaya devam edecek. Tıpkı Sinem Dedetaş'ın yanında durmaya devam ettiği gibi" diyen Özçağdaş, şunları söyledi:

"Üsküdarlılar ilçenin 25 yılda nereden nereye geldiğini gözleriyle gördüler. Biz burada birçok hukuksuzlukla mücadele ettik. Bizden önce burada yapılan hukuksuzluklarla sayısız mücadelede bulunduk. Validebağ'ı talan etmek isteyenlerle nasıl mücadele ettiğimiz biliniyor."

"SİNEM DEDETAŞ DİZ ÇÖKMEDİ, ÇÖKMEYECEK"

"İstanbul ülkenin Anadolu'ya açılan kapısıydı" diyen Özçağdaş, şöyle devam etti:

"Ancak maalesef AKP Üsküdar'ı sadece üzerinden geçilen, hayatın akşam beşten sonra durduğu bir ilçe haline getirmişti. Ama Üsküdarlılar bunu kabul etmediler, işte Sinem Dedetaş dediler. Dediler ki burayı Sinem Dedetaş yönetsin, bağırlarına bastılar. Bunu çekemediler, çünkü lügatlarında milli irade onlar kaybederse yok. Operasyon yaptılar, birinci turda gözaltına almadılar. İkinci turda gözaltına almadılar, çünkü diz çöksün istediler. Sinem Dedetaş diz çöktü mü? Çökmedi, çökmeyecek!"

Konuşmasının sonunda İstanbul Valisi'ne seslenen Özçağdaş, "Türkiye'de seçimler aleni olarak yapılırlar. Gizli oyla yapılır, açık sayımla tamamlanır. Üsküdar da bu ülkenin içindedir, yarın da böyle olmalıdır. Sürekli bir hak ihlali var ama ne yaparlarsa yapsınlar, Üsküdar halkının iradesini gasp etmelerine asla izin vermeyeceğiz. Size asla teslim olmayacağız, asla yenilmeyeceğiz ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Yarın da ondan sonraki gün de halkın iradesini savunmaya devam edeceğiz. Çünkü egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, bunu öğreneceksiniz" dedi.

'2 YILDIR BÜYÜK MÜCADELE VERİYORUZ'

Özçağdaş'ın ardından yurttaşlara seslenen YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Sabah saat 08.30'da da Üsküdar halkının iradesine sahip çıkmak için burada olacağız" dedi. Yaklaşık bir haftadır Üsküdar'da olduklarını belirten Çelik, şunları söyledi:

"2 yıldır büyük bir mücadele veriyoruz. Sandığı milletin önünden kaçırmaya çalışanlara, bu topraklarda demokrasiyi askıya almaya çalışanlara karşı kesintisiz bir direniş sürecinin içindeyiz. 2 yıldır bizi meydanlarda yalnız bırakmadınız, yürekten teşekkür ediyorum."

"4 MECLİS ÜYESİ İL DIŞINA ÇIKARTILDI"

CHP'den AKP'ye geçen 4 meclis üyesinin aileleriyle temas kurmaması için il dışına götürüldüğünü söyleyen Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul sınırlarının dışına çıkartılmış 4 meclis üyemize, şu anda nerede olduğunuzu biliyoruz. Sırf akrabaları, aileleri onlarla temas kurmasın diye İstanbul'un dışında bir noktaya götürüp başına polisi dikmişler. Yarın sabah buraya getirilecekler. Bir çağrım onlara: Nasıl bir yargı baskısı altında olduğunuzu biliyoruz. Sizlere neyin teklif edildiğini biliyoruz. Hangi şart ve koşullarda bu transferi gerçekleştirdiğinizi biliyoruz. Yarın buraya geleceksiniz, oylarınızı kullanırken elinizi vicdanınıza koyun. Vicdanınıza göre karar verin. Hiçbir şey için geç değil. Üsküdar halkının iradesine sahip çıkın, Üsküdar halkı sizin kaybolmuş itibarınızı size iade edecektir. Ben de bunun teminatıyım."

NE OLMUŞTU

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Üsküdar Belediye Başkanı seçilen Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi, 5 ağustosta başkanvekili seçimi için toplanmıştı. İlk turda 26 oy alan CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya, dördüncü turda 22 oyla seçimi kazanırken AKP adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oyda kalmıştı. Seçim sonucuna AKP'nin yaptığı usulsüzlük itirazını değerlendiren İstanbul 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermiş, Bölge İdare Mahkemesi'nin CHP'nin itirazını reddetmesiyle seçimin 5 eylülde yenilenmesi kesinleşmişti.

Yenileme kararı sonrasında CHP'li meclis üyelerine yönelik operasyon dalgası başlatıldı. Amine Cansu Çelik, Mithat Özdemir ve Ekrem Baki gözaltına alınırken, Nihat Doğan ile Divan Başkanı Ali Aral ifadeye çağrıldı. Kritik seçime iki gün kala Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta CHP'den istifa ederek AKP'ye katıldı. 5 eylülde yapılması planlanan başkanvekilliği seçimi ise CHP'li üyelerin salona gelmemesi nedeniyle çoğunluk sağlanamayarak 8 eylül salı günü saat 09.00'a ertelendi. Seçimin ertelendiği gün gözaltında tutulan Amine Cansu Çelik çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.