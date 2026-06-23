Özgür Çelik'ten 'psikolojik işkence' tepkisi: CHP'den Akpolat için adliye nöbeti

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kartal Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, 4 gün önce Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, başkan yardımcıları, belediye çalışanları ve Adalar esnafının bir bölümünün sabahın 05.30'unda bir şafak operasyonuyla gözaltına alındığını hatırlattı. "Bu insanlara 4 gündür psikolojik işkence yapılıyor" dedi.

'PSİKOLOJİK İŞKENCE DURUMUYLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

Adliye önünde duruma tepki gösteren Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"4 gündür tam anlamıyla bir psikolojik işkence durumuyla karşı karşıyayız. 3 gün boyunca Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün bodrum katında uyuşturucu kokularının içerisinde çok kötü koşullarda doğru düzgün beslenme ihtiyaçlarını karşılayamadıkları bir ortamda bekletildiler. İfade süreçleri başladı.

Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde Ercan Akpolat'ın ifadesi pazar günü saat 13.00'da başladı, pazartesi sabah 05.00'e kadar Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi. Oradan sağlık kontrolüne götürüldü. Oradan direkt Kartal Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Hiç uyku uyumadan, dinlenmeden bir süreç başlatıldı. Savcılık sorgusu, şu anda da hakimlik sorgusu için bekleniyor."

"BU İNSANLARA BU ZULÜM YAPILIR MI?"

Çelik, adliye dışında bekleyen ailelere de dikkat çekerek şunları söyledi:

"Burada yüzlerce aile, içerideki yakınlarının onlarla ilgili verilecek kararları bekliyor. Bu insanlar günlerdir Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün önünde bekliyorlar. Bu insanlar sabahın saat 06.00'sından beri gelmişler Kartal Adliyesi'nin önünde bekliyorlar. Bu insanlara bu zulüm yapılır mı? Bu insanlara yapılan şey zulümdür. Biz bu zulmün sebeplerini biliyoruz. Biz iki yıldır bu meseleleri yaşıyoruz. Aileler bu zulmü yaşıyor."

ÇELİK: "YARGI ELİYLE SİYASETİ DİZAYN ETMEK İSTİYORLAR"

Belediyelere yapılan operasyonlarla Türkiye'nin gerçek gündemlerinin üzerini örtmek istendiğinin altını çizen Çelik, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:

"Yargı eliyle siyaseti dizayn etmek istiyorlar. Bu işe de aileleri, 70-80 yaşındaki insanları alet ediyorlar. Şurada 70-80 yaşındaki insanlar çocuklarının akıbetini bekliyorlar. Bu zulüm unutulmaz. Kadim Anadolu toprakları tarihin her döneminde büyük zulümler görmüştür. Ama o zulümleri yapanlar, bu ailelere bu zulümleri yapanlar... Geçmişte de böyle zulümlere tanıklık ettik. O zalimlerin hepsi tarihin karanlığında yok olup gittiler. Ama demokrasinin, adaletin mücadelesini verenler her dönemde tarihe altın harflerle yazıldılar. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bu zulümler bitecek, bu zulümleri birbirimize kenetlenerek aşacağız. Bu zalimliği bu topraklardan söküp atacağız."

NE OLMUŞTU

CHP'li belediyelere yönelik operasyon kapsamında 19 Haziran sabahı gözaltına alınan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da arasında bulunduğu 39 kişi dün sabah Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğü binasından Kartal'daki İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık işlemleri akşam saatlerinde tamamlanan şüphelilerden Akpolat'ın da aralarında olduğu 35 kişi tutuklama istemiyle, 4 kişi ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine gönderildi.