Özel'in liderliğindeki CAO toplantısı başladı
CHP'nin lideri Özgür Özel'in başkanlığındaki CAO toplantısı Meclis'te başladı.
Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına göreve getirilmesinin ardından birçok çalışan bayramdan hemen önce işinden çıkarılmış, Özgür Özel'in tüzüğe eklettiği Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ise kapatılmıştı.
ÖZGÜR ÖZEL ÜYELERİ MECLİS'TE TOPLADI
Parti okulunun adaylık ofisine çevrildiği ve sonrasında kapatıldığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin bugünkü toplantısı Meclis'te başladı. Özel, genel merkeze çevrildiğini ifade ettiği Meclis'teki mesaisine CAO toplantısı ile başladı.
09.30'da başlayan toplantının sona ermesinin ardından Özel'in açıklama yapması bekleniyor.
CAO'DAKİ İSİMLER MYK'YA ALINDI
Özel, CAO'daki 6 ismi de MYK'sına dahil etti. O isimler şu şekilde; Sevgi Kılıç, Gamze Taşcıer, Murat Bakan, Yalçın Karatepe, Suat Özçağdaş, Aylin Nazlıaka.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi