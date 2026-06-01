Özel'in 15 Temmuz duruşunu AKP'li İsmail Kahraman'dan dinleyin! Kılıçdaroğlu FETÖ dedi geçmişi hatırlattılar

Tartışmalı butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı’na atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ sözleri, geçmişteki iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

Kılıçdaroğlu’nun “FETÖ ajanlarını fark edemediğim için beni affedin” sözleri, CHP Lideri Özgür Özel ve beraberindeki isimleri hedef aldığı yorumlarına neden oldu.

Açıklamanın ardından geçmişte Kılıçdaroğlu'nun Balyoz ve Ergenekon kumpasları dönemindeki tutumları ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Meclis’te yaşananlar yeniden gündeme geldi. AKP'nin önemli ismi İsmail Kahraman, 15 Temmuz'da CHP Lideri Özgür Özel'in darbecilere direnmesi büyük bir övgüyle anlattığı anlar da ortaya çıktı. Kahraman'ın Özel'e, "Silah arkadaşım" diyerek seslendiği görüldü.

Eski CHP milletvekili ve emekli müftü İhsan Özkes, Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı döneminde kendisine “Cemaat bize yakınlaşmak istiyor, sen ne diyorsun?” diye sorduğunu ileri sürdü.

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz da Balyoz davası sürecinde Kılıçdaroğlu’na mektup yazdığını, ancak yanıt alamadığını söyledi.

Kumpas davalarında yargılanan askerler tarafından kurulan KUMPASDER ise açıklama yayımlayarak Kılıçdaroğlu’nun sözlerine tepki gösterdi.

BAKIN İSMAİL KAHRAMAN ÖZEL'İ NASIL ANLATTI

Tartışmalar sırasında, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi CHP Lideri Özgür Özel’in TBMM’de darbecilere karşı gösterdiği tutum da yeniden gündeme geldi.

Dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın, o gece Meclis’te farklı partilerden milletvekillerinin birlikte hareket ettiğini anlattığı anlar gün yüzüne çıktı.

AKP'nin önemli isimlerinden olan Kahraman, Meclis’te oluşan tabloyu anlatırken şunları söyledi:

“80 kişi AK Parti. 16 kişi CHP. 10 kişi MHP. 103 kişi… 110 kişi. Ve rozet herkeste ay yıldız. A parti, B parti, C parti, yok öyle bir şey. A parti, B parti yok. Tam bir bütünlük oldu. Onu o gece sağladık. Ve divandaki iki kâtip arkadaşı kaldırdım, onları yolladım. Harf sırasına göre grup başkanvekillerini aldım. Üç tane grup başkanvekili.”

Kahraman, CHP Lideri Özgür Özel’in o gece Meclis’e ceketsiz geldiğini, dönemin AKP Grup Başkanvekili Ahmet Aydın’ın ceketini Özel’e verdiğini de anlattı:

“Özgür Özel geldi, bizim Ahmet Bey dedi ki ona; ‘Özgür Bey biraz sonra basın gelir, gömlekle olmaz. Vücudumuz aynıdır, beden, ceketimi giy’ dedi. O aldı ceketi, ve giyerken… Kadere bak! Milli Görüş gömleğini giymek de varmış! Türkiye'nin işgal harekatıydı. Büyük badire atlattık. Cenab-ı Hak yardım etti.”

AKP'Lİ KAHRAMAN'DAN ÖZEL'E: SİLAH ARKADAŞIM

Kahraman, bu anları TBMM koridorunda anlatırken Özgür Özel’i yanında görünce kendisine “Silah arkadaşım” diye seslendi. İki isim arasında geçen konuşmada Özel de o geceyi hatırlatarak “Milli Görüş ceketini bana da giydirdiniz. Üstümde ceket yok, koşup gelmişiz. Salona girince…” dedi.

Kahraman ise araya girerek “Neydi o gece? Tam bir milli birlik, bütünlüktü değil mi?” ifadelerini kullandı. Özel de “Tabii. Başkanım dedi ki ‘kürsüye buyurun’ dedi. Dedim ki ‘Benim ceketim yok’. ‘Ben vereyim’ dedi. Giyerken aklıma o geldi, dedim ki…” sözleriyle o gece yaşananları anlattı.

CHP'Lİ ÖZKES: FETÖ CEVABIM KILIÇDAROĞLU'NU BOZDU

Eski CHP milletvekili İhsan Özkes, Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’ye ilişkin sözlerini “hayretle” dinlediğini belirtti. Özkes, CHP ile Cemaat arasındaki yakınlaşma tartışmasının 2013 yılı civarında başladığını savundu.

Özkes, Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kendisine “Cemaat bize yakınlaşmak istiyor, sen ne diyorsun?” diye sorduğunu ileri sürdü.

Bu soruya karşı çıktığını belirten Özkes, Kılıçdaroğlu’na şu yanıtı verdiğini aktardı:

“CHP kimliği bu yakınlaşmaya asla uygun değildir. Şayet CHP ve Cemaat işbirliği yapacaksa; Cemaat menfaati için bize yakınlaşabilir. Ancak bu yakınlaşma CHP kimliğine ters düşer. Bunun partimize ve ülkemize zararı olur.”

Özkes, bu sözlerinin ardından Kılıçdaroğlu’nun tepki verdiğini söyledi. Eski vekil, “Sn Kemal Kılıçdaroğlu bozuldu, hiçbir şey söylemedi. Sonra CHP Fetö ile ilişkilerinden ben uzak kaldım” dedi.

ÖZKES'TEN SERT SÖZLER

Özkes, Kılıçdaroğlu’nun bugünkü açıklamalarını kendi geçmişiyle çelişkili bulduğunu söyledi.

Eski milletvekili, “Fetö, Sn Kemal Kılıçdaroğlu ve onun CHP'siyle hedefine ulaşamayacağını görünce (tabirimi hoş görünüz) Sn.Kılıçdaroğlu'nu kullanıp atmıştır. Bu nedenle Sayın Kılıçdaroğlu'nun Fetö ile ilgili dünkü sözleri, sürekli kendisi için söylediği ‘dürüstlüğü' ile asla bağdaşmamaktadır” dedi.

Özkes, 2014 yılında Akçakoca’da yaşandığını ileri sürdüğü bir olayı da anlattı. CHP Parti Meclisi üyesi olarak Düzce’den sorumlu olduğunu belirten Özkes, Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı bir etkinliğin ardından otele geçtiklerini söyledi.

Özkes, otelde bir görüşmenin kendisinden gizlendiğini savundu. Kılıçdaroğlu’nun bulunduğu yere gitmek istediğini, ancak engellendiğini belirten Özkes, kendisine “Kılıçdaroğlu'nun bir görüşmesi var” denildiğini aktardı.

Diğer milletvekillerinin içeride olduğunu söylediğinde ise kendisine şu yanıtın verildiğini ifade etti:

“Sizin orada olmanız istense idi, siz de olurdunuz.”

Özkes, daha sonra Kılıçdaroğlu’nun “FETÖ'cülerle görüştüğünü” anladığını ileri sürdü.

EMEKLİ GENERAL YAVUZ'DAN BALYOZ HATIRLATMASI

Kılıçdaroğlu’nun sözlerine bir tepki de emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz’dan geldi.

Balyoz davası sürecinde yargılanan isimlerden biri olan Yavuz, Kılıçdaroğlu’nun o dönem sessiz kaldığını söyledi.

Yavuz, Balyoz davasının darbe davası olmadığını Kılıçdaroğlu’na yazdığı bir mektupla anlattığını, ancak yanıt alamadığını belirtti. Aynı dönemde CHP Lideri Özgür Özel’in kumpas mağdurlarına destek vermeye çalışan isimler arasında olduğunu söyledi.

Yavuz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Balyoz davası sürerken Kılıçdaroğlu’na mektup yazarak davanın darbe davası olmadığını, demokrasinin tehlikede olduğunu yazdım. Cevap vermedi. Elini taşın altına sokmadı. Şimdi kalkmış Özgür Özel’e FETÖ iması yapıyor. Oysa Özgür Özel, o dönem yardım için çırpınanlardandı. Doğruya doğru! Ayıptır!”

KUMPAS MAĞDURU KOMUTANLARDAN TEPKİ

Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hedef alan Balyoz ve Ergenekon kumpaslarında hapis yatan subay ve astsubaylar tarafından kurulan Kumpas Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de tartışmaya dahil oldu.

KUMPASDER, Kılıçdaroğlu’nun FETÖ sözlerine karşı yazılı açıklama yayımladı. Dernek, kumpas davaları döneminde kimlerin mağdurların yanında durduğunu, kimlerin ise mesafeli kaldığını unutmadıklarını belirtti.

KUMPASDER’in başkanlığını, FETÖ kumpası sürecinin en ağır mağduriyetlerinden birini yaşayan Yarbay Ali Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar yürütüyor.

Yarbay Ali Tatar, 5 Aralık 2009’da tutuklandı. 10 gün sonra tahliye edildi. Hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılmasının ardından geride bir veda mektubu bırakarak yaşamına son verdi.

Dernek açıklamasında, FETÖ meselesinin günlük siyasi polemiklerin malzemesi hâline getirildiği vurgulandı. FETÖ’nün siyasi destekçileri perdelenirken farklı kesimlere “FETÖ'cü” damgası vurulmasının örgüte alan açtığı savunuldu.

KUMPASDER, kumpas davaları dönemine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Mustafa Kemal'in suçsuz, günahsız askerleri diri diri betona gömülmeye kalkılırken, onların eşlerine, yakınlarına görüşmek için randevu vermeyen, yazılan mektupları yanıtsız bırakan, yan yana görüntü vermekten kaçınıp milletvekillerini uyaranların bu gün muhaliflerini "Fetöcü"lükle suçlamaya kalkmalarını acı bir tebessümle izliyoruz.”

"BOŞ LAFLARA KARNIMIZ YOK"

KUMPASDER açıklamasında, kumpas davalarında mağdurların yanında duranların unutulmadığı belirtildi.

Dernek, “Sessiz Çığlık” eylemlerinde kendileriyle yan yana gelenleri, cezaevlerinde yalnız bırakmayanları ve hukuk mücadelesine destek verenleri saygıyla andıklarını ifade etti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Sadece bize değil, Türkiye Cumhuriyetine kumpaslar kurulurken "Sessiz Çığlık" meydanlarında bizlerle yan yana duranları, cezaevlerinde bizleri yalnız bırakmayanları, hukuk ve adalet çabalarımıza destek olanları, ölümüzde, dirimizde yanımızda olanları bu gün bir kez daha saygıyla ve minnetle hatırlıyor, boş laflara karnımızın tok olduğunu hatırlatıyoruz.”

Dernek, 15 Temmuz gecesine ilişkin de dikkat çeken bir mesaj verdi.

Açıklamada, “Biz, 15 Temmuz FETÖ kalkışmasında kimlerin eyyamcılıkla televizyon başına oturup ne olacağını beklediğini, taraf belirleyemediğini de; kimlerin meydanlara, teslim alınmak istenen TBMM'sine koştuğunu da unutmadık, unutmayacağız” denildi.