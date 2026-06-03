Özel'e fezleke Ankara'ya gönderildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisizlik kararı verdiği CHP kurultayı soruşturması nedeniyle Özgür Özel'e açılan soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, CHP Lideri Özgür Özel ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında yürütülen iki ayrı soruşturmada yetkisizlik kararı verdi.
Dosyaların fezleke düzenlenmesine esas olmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildiği belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Her iki dosyada da hakkında iddiada bulunulan kişilerin halihazırda milletvekili olmaları nedeniyle, 5271 sayılı CMK’nın 161/9. maddesi uyarınca soruşturma yetkisinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel ve Veli Ağbaba yönünden yetkisizlik kararı vererek, iki ayrı soruşturma evrakının gereği yapılmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna gönderilmesine karar vermiştir."
Özgür Özel'in Genel Başkanlığı kazandığı 38. Olağan Kurultayı soruşturmaya konu edildi. Özel hakkında daha önce Meclis'e gönderilmiş 56 fezleke bulunuyor.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi