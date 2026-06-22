Özel ve Tanrıkulu, İHOP heyetiyle TBMM’de görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İnsan Hakları Ortak Platformu heyetiyle bir araya geldi. TBMM’de yapılan görüşme kapsamında güncel gelişmeler, insan hakları, toplumsal barış ve demokratikleşme başlıkları masaya yatırıldı.

Toplantıya Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Hak İnisiyatifi Derneği, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Yurttaşlık Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı temsilcileri katılım sağladı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede güncel gelişmelerin değerlendirildiğini belirtti. Tanrıkulu, heyete dayanışma duyguları ve paylaştıkları görüşler için teşekkür ederek, "Dayanışma, toplumsal barışı da demokratikleşmeyi de büyütür" ifadelerini kullandı. (ANKA)