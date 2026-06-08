Özel ve Kılıçdaroğlu'nun avukatları buluştu: İşte butlanın reddettiği teklif

Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nun avukatları, 3 vekilin yürüttüğü temasların ardından bir araya geldi. Görüşmede ana gündem kurultayın yapılıp yapılmayacağı oldu. Görüşmede teknik konuların ele alınacağı bildirilmişti. O toplantının dün yapıldığı bildirildi.

UZMAN İSİMLERİN OLMASINI VE GÖRÜŞ VERMESİNİ REDDETTİLER

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre Özgür Özel tarafı yaptıkları ve yapacakları toplantıda seçim hukukunda uzman isimlerinde de bu toplantıda yer almasını kurultayın yapılıp yapılamayacağını onların değerlendirmesini istedi. Ancak Kılıçdaroğlu tarafı bu isteği reddetti.

HAKEM HEYET TALEBİ DE KABUL EDİLMEDİ

Özel'in avukatı bu talebinin kabul görmemesinin ardından bu defa kurultayın yapılmasına engel olmayan makaleleri iletti. Bir de alanında en yetkin hukukçuların dahil olacağı bir hakem heyeti kurulmsı ve o heyetin bir ortak görüş getirmesini istedi. Ancak bu teklif de Kılıçdaroğlu cephesi tarafından kabul görmedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI: KURULTAY YAPILAMAZ

Aktarılan bilgilere göre Kılıçdaroğlu'nun avukatı bu görüşmede somut bir düzenleme, herhangi bir görüş ya da makale sunmadı. Sadece kurultayın yapılamayacağını kendi görüşü olarak aktardı.

ÖZEL TARAFI UMUTLU

Alınamayan sonuçlardan Özel tarafının umutlu olduğu aktarıldı. Bunun nedeninin ise ilerleyen yargı süreçlerine rağmen butlan cephesinin bilimsel ya da hukuki olarak hazırlıklarının olmadığı, bunun da kurultayın yapılmasına dair yargı süreçlerine ilişkin olumlu beklentiyi güçlendirdiği ifade ediliyor.