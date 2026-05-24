Özel ile Kılıçdaroğlu görüştü: Heyet masası kurulmadan kriz patladı

Özgür Özel ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında dün akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirildi. Görüşmede kurultay tarihinin belirlenmesi için her iki taraftan ikişer ismin yer alacağı bir heyet kurulması kararlaştırıldı.

HEYETLER BELLİ OLMUŞTU

Bu kapsamda, Özel tarafından Murat Emir ve Suat Özçağdaş, Kılıçdaroğlu tarafından Orhan Sarıbal ve Mahir Polat’ın yer aldığı heyetin bugün saat 12.00’de bir araya gelmesi planlanmıştı.

DÜN AKŞAM ANLAŞILMIŞTI: SABAHINA KRİZ ÇIKTI

Ancak sabah erken saatlerde CHP Genel Merkezi önünde yaşanan hareketlilik ve gerginlik süreci gölgeledi. Emir, yaptığı açıklamada şu ana kadar kendilerine ulaşan resmi bir tebligat olmadığını belirtirken, süreci “zorbalık” olarak nitelendirdi ve kabul etmeyeceklerini söyledi.

Emir, kurultay tarihinin belirlenmesi için diyalog arayışının sürdüğünü ancak yaşanan gelişmelerin uzlaşı zeminini zorlaştırdığını ifade etti.