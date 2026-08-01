Cemil Tugay AKP'ye geçecek mi? Özgür Özel iddialara yanıt verdi

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, T24 yayınında gazeteciler Şirin Payzın ve Murat Sabuncu’nun sorularını yanıtladı. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan ve Murat Çalık’ın tutukluluğunun 500’üncü günü nedeniyle düzenlenecek yürüyüş öncesi konuşan Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özel, kendisinin de tutuklanabileceği yönündeki iddialara ilişkin, bu tür söylemlerin iktidar tarafından bir “normalleştirme süreci” olarak kullanıldığını öne sürdü.

"Rejim olamayacak her şeyi olabilecek gibi tartıştırıp sonra da olduğunda toplumsal tepkinin olması gerekenden daha düşük gelişmesi üzerine bütün yatırımlarını yapıyor. Ben yeniden Ana muhalefet partisi Genel Başkanı’yım ve bütün dünya Türkiye’de yaşananlara gözünü döndü ve bakıyor. Ve Türkiye’de 19 Mart darbesi ve ardından 21 Mayıs darbesi -ki ikisi aynı sürecin belki ilk günü ve son günü veya en önemli iki tarihi olarak görülebilir- yargı bürokrasisi üzerindeki iktidar gücü yoluyla bir sivil darbe ya da yargı bürokrasisinin kullanıldığı bir darbe ile karşı karşıyayız. Buna teslim olmamızı beklediler, olmadık; mücadele ettik. Arkadaşlarımızı terk etmedik, onlara olan inancımızı hiçbir gün kaybetmedik. Onları ilk gün terörist olmakla da suçluyorlardı, bir gün geldi ajan olmakla da suçladılar. Çok insanlık dışı bir şekilde özel hayata ilişkin bir sürü iftiraları da attıkları oldu. Bunun yanında işte bütün dünyayı, Avrupa’yı da etkileyecek, Türkiye’deki seçmeni de etkileyecek bir yolsuzluk anlatısı da yaptılar ve hala da sürdürmeye çalışıyorlar ama bir yandan da bu anlatıyı yapanların da yalanları ortaya çıktıkça ve kendilerine işin ucu dokundukça artık onların yalan ve iftira olduğunu kabul eden birtakım adımlar da atılıyor. O yüzden kötülerin ne yaptığının önemi yok, iyilere tavsiyem bu olmayacak işleri olacakmış gibi konuşmamalarıdır."

"EREN ALİ BİNGÖL BENİ ARAYIP AĞLADI"

CHP’den AKP’ye geçeceği iddia edilen belediye başkanlarıyla ilgili de konuşan Özel, bazı isimlere tehdit ve baskı uygulandığını iddia etti.

Özel, “Birçok belediye başkanına bu noktada tehditler, şantajlar yapıldığını biliyoruz. Bizzat dinliyorum” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’ün olası parti değişikliği sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Benim özeleştiri yapacağım yerde yaparım da; normal bir seyir olsaydı, normal bir dönem olsaydı bu arkadaşların hiçbir tanesi hiçbir yere gitmezdi. Adamı 3 aylık bebeğiyle, yeni doğum yapmış karısıyla, malıyla mülküyle bilmem nesiyle tehdit ediyorlar. Tuzla da böyle değil mi? Tuzla direkt böyle, direkt. Ben Tuzla Belediye Başkanı’nın bana neler diyerek ağladığını anlattığını bizzat yaşadım. Zaten birtakım şeyler var; 'Genel Başkan abim gibidir ben ona da anlattım' diyor. Ama şu kadarını söyleyeyim: Biz belediye başkanlarını belirlerken tamamını anketlere sorarak ve kadınların önünü açarak yaptık. Ben 30 yaşında, geçmişte 4 yıl Tuzla’da ilçe başkanlığı yapmış, eğitimi müsait, ailevi durumu müsait, ankete de konulduğunda kazanacak diye çıkan birini yapmışım. Hani bizim Kırkağaç’ta bir şey var "Kavun değil ki dibini koklayasın" diyor. Yani valla biz dibini de kokladık, baktık da hiç şüpheli bir durum yoktu. Ama öyle bir 30 yaşında seçilmiş bir belediye başkanına öyle bir süreçte, öyle haksız, öyle şey bir tutumla geliyorlar ki; en onurlusu her şeye rağmen 'AK Parti’ye yanaşacağıma gider onurumla yatarım' demekti. Bunu yapmadığı için de kendisini hiçbir zaman affetmeyeceğim."

CEMİL TUGAY AKP'YE GEÇECEK Mİ?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddialara da değinen Özel, Tugay’ın kendisine böyle bir niyeti olmadığını ilettiğini söyledi.

Özel, “Kendisi AK Parti’ye geçeceği konusundaki tüm iddiaları en sert, en keskin dille reddediyor. Böyle bir şey hayata geçecek olursa İzmir’de büyük bir travma olur” ifadelerini kullandı.

"Öyle bir şey olursa olursa İzmir'dekilerin, bizim, ailesinin yüzüne nasıl bakacak? Bu, tarih önünde yeni bir travma olur. Biz seçim gecesi kutlama yaparken o travmayı atlatırız ama bazılarının hayatında ömür boyu kalır"

SİNEM DEDETAŞ’IN TUTUKLANMASI

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasına da değinen Özel, bunun bir “gözdağı” olduğunu ileri sürdü.

Dedetaş’ın belediye çalışmalarının hedef alındığını savunan Özel, “Özel, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutukluluğu hakkında, "Uzun süredir Üsküdar Belediye Başkanımıza saldırı vardı. Şimdi ortaya çıkıyor ki yapılan ihalelerde Üsküdar Belediye Başkanı AK Parti'ye geçmeyi kabul etseydi, buna meyletseydi bugün evinde oturuyor olabilirdi. Birçok belediye başkanına tehditler, şantajlar yapıldığını biliyorum. Daha geçen hafta bir belediye başkanı '15 gün içinde operasyon olur' denilerek Ankara'ya çağrıldı” ifadelerini kullandı.

“MİLLETİN SELİNİN ÖNÜNDE HİÇBİR KUVVET DURAMAZ”

Yeni Parti’nin geleceğine ilişkin de konuşan Özel, toplumda umutsuzluk oluşmaması gerektiğini söyledi.

Bertolt Brecht’in sözlerine atıfta bulunan Özel, “Halkın coşkun akan selinin önünde hiçbir kuvvet duramaz” dedi.

Yeni Parti’ye yönelik ilginin arttığını savunan Özel, “Türkiye’de çok büyük bir destek, teveccüh ve güven var” ifadelerini kullandı.