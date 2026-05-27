Orhan Sarıbal'ın basın danışmanı görevinden istifa etti
'Mutlak butlan' kararı ve CHP Genel Merkezine polis baskını sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’na destek veren CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın basın danışmanı Rabia Deniz istifa etti.
GYK üyesi olduğu Halkevleri'nden yapılan açıklamaya göre Sarıbal hakkında disiplin süreci başlatıldı.
Bursa Erkek Liseliler Mezun Dayanışma Ağı, CHP Milletvekili Orhan Sarıbal’a ilişkin bir açıklama yaparak Bursa Erkek Lisesi Mezunları Derneği’ne ‘ihraç’ çağrısı yaptı.
