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Operasyon sonrası CHP'den Silivri Belediyesi önüne çağrı

CHP'li Silivri Belediyesi'ne düzenlenen operasyon sonrasında İstanbul İl Başkanlığı saat 19.00'da belediye önünde toplanma çağrısı yaptı.

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Operasyon sonrası CHP'den Silivri Belediyesi önüne çağrı

CHP İstanbul İl Başkanlığı, aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 18 kişinin gözaltına alındığı Silivri Belediyesi operasyonuna tepki olarak toplanma çağrısı yaptı.

İl örgütünden yapılan açıklamada, saat 19.00'da Silivri Belediyesi önünde "Halkın iradesine, ülkemize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz!" denilerek basın açıklaması yapılacağı belirtildi.

"HALKIN İRADESİNE, ÜLKEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ!"

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan paylaşım şu şekilde:

"Halkın iradesine yönelik hukuksuzluğa karşı, gözaltına alınan Silivri Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu'na sahip çıkmak ve demokrasi mücadelemizi büyütmek için Silivri'de buluşuyoruz."

Operasyon sonrası CHP'den Silivri Belediyesi önüne çağrı - Resim : 1

SİLİVRİ BELEDİYESİ'NE OPERASYON

Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında iş insanları ve Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğu gözaltına alındıSilivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğu gözaltına alındı
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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