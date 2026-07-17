Okullarda çocuklara bir öğünü çok gören Bakan Yusuf Tekin üstüne bir de teşekkür bekliyormuş

Göreve geldiği andan itibaren tartışmalı birçok karara imza atan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocuklara okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmemesiyle ilgili eleştirilere yanıt verirken kendilerinden önce okulların durumunun şimdikinden daha kötü olduğunu iddia etti.

Tekin, "Ben öğrenciyken okulda sınıflarımızda soba bile yoktu. Sobalı okullar lüks okul kabul ediliyordu." derken AKP döneminde yapılanlardan dolayı kendilerine teşekkür edilmemesine tepki gösterdi.

"ÖNCE BİR TEŞEKKÜR EDİN BİZE"

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Rize'de bir dizi ziyarette bulundu. Ziyaretleri sırasında açıklamalarda bulunan Tekin, okullarda öğrencilere bir öğünün bile çok görülmesine yönelik eleştirilere değinerek CHP'ye yüklendi.

"Muhalefet bana kızıyor, diyorlar ki ‘Çocuklara bir öğün yemek bile veremiyorsunuz.’ Ben de şu soruyu soruyorum CHP'ye, sizin seçim beyannamenize baktım. 99 seçimlerinde yazmamışsınız. 2002 seçimlerinde yazmamışsınız. 2007'de yazmamışsınız, 2011'de yazmamışsınız, şimdi söylüyorsunuz. Çünkü o tarihte Türkiye'nin bir öğün yemekten çok daha başka problemleri vardı. Siz onları söylüyordunuz. Önce bir teşekkür edin bize." diyen Tekin şunları söyledi:

Önce teşekkür edin deyin ki Türkiye'de derslik başına yani sınıf başına düşen öğrenci sayısını yirmili rakamlara düşürdüğümüz için teşekkür edin. Bu kadar derslik yaptığımız için, bak yaklaşık olarak 450-500 bin civarında sınıf yaptık, derslik yaptık. 600-650 bin sınıfımızın tamamında şu anda internet erişimi var, akıllı tahtalar var. Bunlardan dolayı bir teşekkür edin deyin ki bunları yaptınız Allah razı olsun, şimdi de şu eksik onu da yapalım. Onu da yapacağız. Onlar da yapılacak. Ama bunları biz yaptık. Önce müteşekkir olmayı öğrenmeniz lazım."

"OSMANLIYLA CUMHURİYETİ BARIŞTIRMAMIZ LAZIM"

Kurtuluş Savaşı'nın müfredatta 'Milli mücadele' olarak değiştirilmesine yönelik eleştirilere de yanıt veren Tekin, Cumhuriyetin Osmanlı ile barışması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Ben diyorum ki Osmanlıyla Cumhuriyet'i barıştırmamız lazım. Ben diyorum ki eski Türk devletleriyle Cumhuriyet'i barıştırmamız lazım. Çocuklarımız Osmanlı'yı da ataları olarak bilmesi lazım. Osmanlı'ya da sahip çıkması lazım. Bunun için tarih müfredatında değişiklikler yapmamız lazım diyorum ben ve bunu yapıyorum. Çünkü dünyada birçok devlet bizim sahip olduğumuz bu binlerce yıllık birikime sahip değil. Bize öykünüyorlar; ‘Ne güzel geçmişiniz var, ne büyük bir birikiminiz var’ diyorlar. Biz de diyoruz ki ‘Yok onlar kötü biz onu almıyoruz’ dersek eğer atalarımıza saygısızlık yapmış oluruz."

OKULLAR TÜGVA'YA MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE SAHİP ÇIKILSIN DİYE TAHSİS EDİLMİŞ

Tekin, Rize programı kapsamında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu TÜGVA'ya yaz okulu için tahsis edilen Çay İlköğretim Okulu'nu da ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelen Tekin, okulların TÜGVA'ya tahsis edilmesine ilişkin şunları söyledi:

"TÜGVA'yla birlikte çocuklarımızın milli ve manevi değerlerine sahip çıkması için yaz aylarında boş kalmasın okullarımız diye bir etkinlik başlattık. Bu etkinliğe katkı veren TÜGVA'ya ve çocuklarını bu etkinliğe dahil eden ailelere teşekkür ediyoruz." (DHA, AA)