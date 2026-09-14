Öcalan'ın yer alacağı kurulun adını Bahçeli vermiş! Nagehan Alçı aktardı

Nagehan Alçı, Abdullah Öcalan’ın da içinde yer almasının planlandığını öne sürülen “siyasallaşma kurulu”nun adını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önerdiğini aktardı.

Gazeteci Nagehan Alçı, YouTube kanalındaki yayınında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlattı. Alçı, görüşmenin önceden planlanmadığını belirterek kamuoyunda dile getirilen iddialara yanıt verdi.

Alçı’nın aktardığına göre görüşme, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ile yaptığı randevu sırasında gelişti. Bahçeli’nin o sırada müsait olduğunun söylenmesi üzerine makamına çıktıklarını belirten Alçı, burada başlayan sohbetin Kürt meselesi ve yürütülen süreç üzerinde yoğunlaştığını söyledi.

"ÖCALAN'A STATÜ MESELESİ..."

Alçı, görüşmede gündeme gelen dikkat çekici bilgilerden birinin “siyasallaşma kurulu”nun adıyla ilgili olduğunu aktardı.

Alçı’nın anlatımına göre Bahçeli, İmralı ziyaretlerinin ardından kendisini ziyaret eden DEM Parti heyetinin kurulun ismi konusunda görüşünü sorduğunu söyledi.

Bahçeli’nin önceden birkaç isim üzerinde düşündüğünü ve bunları bir kâğıda yazdığını belirten Alçı, şu bilgileri paylaştı:

"Şimdi bu Öcalan'a statü meselesi. Onu da Kürt cephesinden diyeyim, şöyle bakılıyor: Deniyor ki, "Şimdi bu kurullar oluşturulacak" dendi ve bu kurulların bir tanesi ve bence en önemlisi Abdullah Öcalan'ın da içinde yer alacağı siyasallaşma...

Yani başta ben bugüne kadarki yayınlarda ilk kez şunu söylemiştim: "Kurullar oluşturulacak, kağıt üzerinde belki ismi olmayacak ama Öcalan'ın içinde yer alacağı silahsızlanma ve siyasallaşma kurulu olacak."

İşte bu siyasallaşma kurulu... Ha, bu arada bir, Sayın Bahçeli'den aldığım bir bilgiyi daha burada söyleyeyim.

Bu siyasallaşma kurulu isimlendirmesini de Devlet Bahçeli yapmış. Onu da bakın burada ikinci bir bence çarpıcı bir haber niteliğinde, bilgiyi paylaşayım.

Bu kurullardan bahsedilirken Sayın Bahçeli'ye kurul isimleriyle ilgili soruyu sordum. O da dedi ki, "İmralı'ya gidip geldikten sonra işte ziyaretler yapıyorlar biliyorsunuz. Bana geldiklerinde bir ziyarette, benim fikrimi sordular. Sizce kurulun ismi ne olmalı?" dediler. Ben de öncesinden düşünmüştüm, 2-3 tane olasılık kafamda kurmuştum, yerleştirmiştim ve bunları not almıştım. Onları bir kağıda yazmıştım. Bana sorunca DEM'den gelen arkadaşlar, o kağıttakileri gösterdim. Onlar da "Siyasallaşma"yı gördüler, "Evet, doğrudur, uygundur" dediler ve o kurulun ismi de öyle ortaya çıktı" dedi."

"ORTADA VİLLA YOK"

Nagehan Alçı, daha önceki yayınlarında silahsızlanma sürecinin ardından bazı kurullar oluşturulacağını ve Abdullah Öcalan’ın da “silahsızlanma ve siyasallaşma kurulu”nda yer alacağını öne sürdüğünü hatırlattı.

DEM Parti çevrelerinden edindiği bilgilere değinen Alçı, bu kurulun bir an önce faaliyete geçirilmesinin istendiğini söyledi. Alçı’ya göre söz konusu çevreler, örgütü en iyi tanıyan isim olarak Öcalan’ın silahsızlanma ve siyasallaşma sürecinin koordinasyonunda görev alması gerektiğini savunuyor.

Bu nedenle çerçeve yasanın silahsızlanmanın tamamlanmasından sonra çıkarılması yaklaşımının DEM Parti cephesinde “mantık hatası” olarak değerlendirildiğini belirten Alçı, “statü” talebinin de bu kurulda üstlenilmek istenen rolle bağlantılı olabileceğini söyledi.

Alçı, Bahçeli’den aldığı bir diğer bilginin İmralı Cezaevi yerleşkesinde Öcalan için ev niteliğinde bir yapı hazırlandığı iddiası olduğunu belirtti. Yapının tamamlandığını öne süren Alçı, Öcalan’ın kurul içindeki statüsü belirlenmeden buraya geçmek istemediğinin kendisine aktarıldığını söyledi.

Binanın özelliklerine ilişkin ayrıntıları ise Bahçeli’den değil, DEM Parti çevrelerinden öğrendiğini vurguladı. Alçı, yapının cezaevi yerleşkesinin içinde bulunduğunu, çevresinin duvarlarla kapalı olduğunu ve giriş çıkışların cezaevi yönetiminin denetiminde yapılacağını aktardı.

Söz konusu yapının “villa” olarak tanımlanmasına karşı çıkan Alçı, binada çalışma ve yaşam alanlarının bulunduğunu ancak cezaevi koşullarının geçerli olduğunu söyledi.

"SÜRECİN HASSASİYET İLE YÜRÜTÜLMESİ GEREKİYOR"

Kamuoyunda iki farklı beklentinin oluştuğunu savunan Alçı, bir kesimin Öcalan’a yasaların üzerinde ayrıcalık tanındığı endişesini taşıdığını, DEM Parti tabanında ise sürecin sonuçsuz kalabileceği kaygısının bulunduğunu belirtti.

Bu iki farklı beklentinin ortak bir zeminde buluşturulması gerektiğini ifade eden Alçı, yanlış bilgiler ve “villa” gibi nitelemelerin süreci zedeleyebileceğini söyledi. Alçı, iktidarın sürecin yönetilmesi konusunda büyük bir sorumluluk taşıdığını da sözlerine ekledi.

ÖCALAN'DAN SİYASALLAŞMA VURGUSU

Öcalan, DEM Parti ile yaptığı görüşmenin ardından açıklama yaptı. Öcalan açıklamasında 'siyasallaşma' vurgusu yapmıştı.

Öcalan şunları ifade etmişti:

“Benim amacım barış ve siyasallaşmanın gerçekleştirilmesidir. Barışın karşılığı silah bırakmaya, siyasallaşmanın karşılığı demokratik siyaset ve demokratik topluma tekabül eder."