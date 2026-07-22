Numan Kurtulmuş'tan Müsavat Dervişoğlu'na çerçeve yasa ziyareti

PKK'nın silah bıraktığı İmralı Süreci'nde çerçeve yasa netleşmeye başlarken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da tura başladı. Çıkacak yasanın ortak bir imza ile yasalaşması beklentisi olduğunu belirten Kurtulmuş, dünkü ziyaretlerinin ardından bugün de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti.

İYİ Parti, sürece en başından beri karşı çıkmış ve komisyona da katılmamıştı. Dervişoğlu, Kurtulmuş'un temsil ettiği makam gereği görüşmeyi kabul ettiğini bugün İYİ Parti Grup Toplantısı'nda duyurmuştu.

"GELDİĞİNDE SORACAĞIM"

Dervişoğlu, çerçeveye yasaya da karşı çıktılarını fifade etmişti. Dervişoğlu bugün şunları söylemişti:

"Geldiğinde Sayın Numan Kurtulmuş’a soracağım: Siz, Türk milletinin hukukunun çizdiği çerçeveden mi, Yoksa PKK’nın ve İmralı’nın çizilmesini istediği çerçeveden mi konuşacaksınız?

Ağzına kadar gaflet ve yabancı parmağı iziyle dolu bu düzenleme fikrini, Cesaret edip, Türk milletinin mi, Yoksa İmralı’nın mı onayına sunacaksınız?

Kavramlarla bize oyun oynamaya kalkmayın! Bu tezgaha düşmeyiz! Adına “geçici yasa” diyebilirsiniz. “Münhasır yasa”, “entegrasyon yasası” veya “barış hukuku” diyebilirsiniz. Kelimeleri değiştirerek hakikati değiştiremezsiniz. Hele hele elli bin insanın katiline kravat takıp onu barış güvercinine çeviremezsiniz. O caninin hükmü, sıfatı, cismi bellidir: İmralı’daki müebbetlik terör hükümlüsü, Vatan hainidir. Millet düşmanıdır. Elli bin canımızın katilidir. Anladığım kadarıyla, Devlete karşı işlenen suç diye Dahiyane bir çözüm ürettiğini zannedenleriniz var. Aranızda devlet biziz oyunu oynayanlar var. Bilin ki, Türk milletinin kendinden ayrı bir devleti yoktur. Ona karşı işlenmiş suçları da affedebilecek bir iktidar yoktur. Yeri gelmişken sormak istiyorum: Ortada zihnisinir bir tarif dolaşıyor. Neymiş efendim, “suça bulaşmayan teröristler” Ya, aklı başında bir Allah’ın kulu anlatsın, Suça bulaşmamış terörist ne demektir? Teröre bulaşmayan terörist kimdir bize söylesin. İmralı ittifakının üyeleri Kürt-Türk ittifakı kuracağız diyorlar!"