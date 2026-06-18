Nimet Özdemir sosyal medya hesabını kapattı! 1 ay önce "Cumhuriyet Kadınıyım, AKP'ye geçmem" demişti

İYİ Parti’den milletvekili seçildikten sonra CHP’ye katılan İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, bu kez CHP’den istifa etti. AKP'ye geçeceği iddia edilen Özdemir’in istifanın ardından sosyal medya hesabını kapattığı görüldü. Özdemir tam 1 ay önce "Ben Cumhuriyet kadınıyım" diyerek iktidarda yer alıp 'konforlu' siyaset yapmayacağını söylemişti.

Özdemir, dün (17 Haziran)istifa dilekçesini TBMM Başkanlığı’na sundu. Dilekçede, "Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim" ifadeleri yer aldı.

TBMM’nin internet sitesindeki milletvekili arama bölümünde de Özdemir’in partisi “Bağımsız” olarak güncellendi.

"CUMHURİYET KADINIYIM..."

Naz Yavuzarslan’ın YouTube kanalında yaklaşık dört hafta önce yaptığı açıklamada CHP’ye geçiş gerekçesini şöyle anlatmıştı.

Özdemir, "AKP’de daha konforlu bir siyasi alan varken neden CHP’yi tercih ettiniz?" sorusuna böyle yanıt vermişti:

"Bir, ben bir Cumhuriyet kadınıyım her şeyden önce. Ulu Önder Atatürk'ün bize hediye ettiği bu cumhuriyet sayesinde bugün milletvekili olarak burada oturuyorum. Cumhuriyet değerlerine daha çok değer veren, Atatürk ilke ve inkılaplarını takip eden... Ve aynı zamanda ben muhalefetin oylarıyla vekil oldum. Yani İyi Parti de bir muhalefet partisiydi iktidara karşı. Ben buna istinaden, muhalefetin oylarını almış bir insan olarak muhalefet partisinde olmayı kendime daha uygun gördüm. O yüzden burayı tercih ettim."

Özdemir’in, CHP’deki mutlak butlan tartışmalarında Genel Başkan Özgür Özel’e destek veren paylaşımları da sosyal medya hesabının kapanmasıyla birlikte erişilemez hale geldi.

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Nimet Özdemir, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde İYİ Parti listelerinden aday olmuş ve İstanbul Milletvekili olarak Meclis’e girmişti. Özdemir, 24 Temmuz 2024’te yaptığı açıklamayla İYİ Parti’den istifa etmişti.

Özdemir o dönem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyasi hayatımın başlangıç noktası ve inandığım değerler uğruna büyük mücadele verdiğim İYİ Parti'den, gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım." demişti.

İYİ Parti’den ayrılan Özdemir, 8 Ekim 2024’te CHP’ye katılmıştı.

AKP'YE GEÇECEĞİ İDDİA EDİLDİ

CHP’de mutlak butlan tartışmaları ve parti içi ayrışmalar sürerken Özdemir’in istifası Ankara kulislerinde yeni bir tartışma başlattı. tv100'DE Sinan Burhan, siyasette dikkat çekecek parti değişikliklerinin yaşanacağını öne sürdü.

Burhan’ın iddiasına göre CHP’den istifa eden Nimet Özdemir ile İYİ Parti’den seçilen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 25 Haziran’da AKP’ye katılacak.

Bu iddianın gerçekleşmesi halinde Özdemir, Meclis’teki üçüncü yılında üçüncü siyasi partiye geçmiş olacak.

Gazeteci Fuat Uğur ise Özdemir’in istifasına ilişkin sosyal medya hesabından şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu arada Nimet Özdemir istifa etti, Özel için gelmişti. Artık geçmez bir yere bağımsız kalır yada Zafer Partisine geçer herhalde."