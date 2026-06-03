Necdet Saraç sessizliğini bozdu! Butlan 'siyasi karar' deyip Kılıçdaroğlu'nun MYK'sına girmişti

Gazeteci Necdet Saraç, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve mutlak butlan kararını eleştirdikten sonra 'Atanan' CHP'de görev aldı. Saraç, gelen eleştirilere yanıt verdi. "Oyunu bozmak için aklı selimi öne çıkartmalı." sözlerini işaret ederek bu yüzden görevi kabul ettiğini iddia etti.

Necdet Saraç, 26 Mayıs'ta Halk TV'de katıldığı programda CHP'ye yönelik butlan kararını çok sert sözlerle eleştirdi.



“Mutlak butlan kararı da çok net siyasi bir karardır, iktidarın arzuladığı bir karardır ve bu arzunun arka planında mümkün olduğu kadar CHP içindeki tartışmayı derinleştirmek vardır. Ki iktidar uzunca bir süredir, en azından 2023 seçimlerinden bu yana muhalefet bloğunu bir biçimde bölmeye ve parçalamaya çalışıyor. Bu noktada hamleler yapıyor. Bu nedenle de AKP karşısında gerçek bir muhalefet istemiyor. Gerçek bir muhalefet karşısında AKP'nin kaybedeceğini söylemek kahin olmayı gerektirmiyor.” diyen Saraç, CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun talebi ile polis girmesine de "CHP'lilerin polisle karşı karşıya gelmesinin kabul edilebilmesi, sindirilebilmesi mümkün değil gerçekten" demişti.

7 GÜNDEKİ DEĞİŞİMİNE GELEN ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Saraç, bu sözlerinden 7 gün sonra CHP'ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında genel başkan yardımcısı oldu.

Saraç'ın 7 gündeki bu değişimi nedeniyle büyük tepki geldi. Saraç, sessizliğini bozdu.

Saraç hakkındaki eleştirelere şöyle yanıt verdi:

Mutlak Butlan sonrası Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun davetiyle CHP’de dün açıklanan MYK’da görev aldım. Görevlendirme açıklandıktan sonra beklendiği gibi kamuoyunda daha önce yaptığım açıklamalardan dolayı bana yönelik bir tartışma da gündeme geldi.

Mutlak Butlan ve iktidarın siyasallaşmış yargısı ile ilgili olarak görüşlerim hiç değişmedi, televizyonlarda anlattığım ve sosyal medya hesaplarında paylaştığım gibi:

Konuşmalarımda “ortada “Mutlak Butlan” gibi hukuki olmayan siyasi bir karar var. İktidarın yargısı ve polisiyle siyasetin dizayn edilmesi kabul edilemez! 2023 seçimlerinden bu yana iktidar, muhalefet bloğunu bir şekilde bölmeye çalışıyor. İktidarın bu hamlesini boşa çıkarmak gerekiyor” dedim.

Bu belirlemelerden hemen sonra da “CHP içinde kavga ve yarılma CHP’ye de, demokrasi ve adalet isteyen hiç kimseye de yarar getirmez. Oyunu bozmak için aklı selimi öne çıkartmalı. CHP içinde bulunduğu süreçten ancak bir ve beraber durarak çıkar. İktidarın hesabını terse çevirmek için sağduyuya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Aslolan partide iktidar değil, ülkede iktidardır” dedim.

Böyle düşündüğüm için CHP MYK’da görev aldım.

Nitekim dün yapılan ilk MYK toplantısında CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da son derece sağduyulu yaklaşımları sonucu, bugün Basın Toplantısı’nda açıklandığı gibi CHP bu tartışmaları bitirmek, sağduyuyu, aklı selimi öne çıkarmak için partinin akil insanları üzerinden yeni bir diyalog geliştirme, alternatif medyayla da ilişkileri düzenlemek için bir dizi karar aldı. 11 Haziran’da CHP Parti Meclisi’nin toplanması ve en kısa zamanda kurultayın karar alınması kararlaştırıldı.

24 yıllık AKP iktidarının hepimize adım adım ayrılıkları körüklemeyi ve kutuplaşmayı öğrettiği bir ortamda CHP içinde, kutuplaştırıcı yaklaşımları reddederek yeniden birliği sağlamak, Avrupa’nın hem üye sayısı, hem de seçmen sayısı olarak en büyük partisinin iktidar yürüyüşünü büyütmek kolay olmasa da imkansız değil.

“Mutlak Butlan” bir sonuç! Sonucu beğenmiyoruz ama beğenmemek, reddetmek ve kızmak da sonucu değiştirmiyor. Çözüm üretmek ve oyunu bozmak gerekiyor!

Duygusal akılla bu işi aşamayız. Rasyonel ve stratejik akıl öne çıkmalı!

Bunu yaparsak “Kim haklı” tartışmasından çıkıp, “ne yapmalı” eksenine geçeriz!

Bu ülkede “hak, hukuk, adalet” isteyen herkes, CHP’li olsun ya da olmasın CHP’de bölünmeye, parçalanmaya izin vermemeli!

Zor olanı partide birliği ve bütünlüğü sağlamak ve aynı partiye oy verenler arasında düşman hukukunu hızla ortadan kaldırmak!

Benim tavrım net. Bu yüzden buradayım!